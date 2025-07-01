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Фондовые индексы Европы снижаются на данных по странам региона

Фондовые индексы Европы снижаются на данных по странам региона - 01.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снижаются на данных по странам региона

Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник днем после выхода макростатистических данных по странам региона, следует из данных торгов. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T13:05+0300

2025-07-01T13:05+0300

2025-07-01T13:05+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник днем после выхода макростатистических данных по странам региона, следует из данных торгов. По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,26% - до 8 738,29 пункта, французский CAC 40 - на 0,5%, до 7 627,21 пункта, немецкий DAX - на 0,57%, до 23 792,9 пункта. Участники рынка во вторник могут оценивать опубликованную макростатистику по европейским странам. Так, по данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам июня ускорилась до 2% с 1,9% в мае. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. Помимо этого, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 49,5 пункта, максимума за 2 года и 10 месяцев, с 49,4 пункта в мае. Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на уровне 49,4 пункта. При этом в Германии годовая инфляция по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до минимума с октября - до 2% с 2,1% в мае. Аналитики, наоборот, прогнозировали ускорение инфляции - до 2,2%. Значение июня стало самым низким с октября 2024 года, когда показатель составлял также 2%. Кроме того, безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, аналитики ждали роста показателя до 6,4%. Инвесторы обращают внимание и на корпоративные новости. Так, бумаги французской компании в сфере организации питания и сервисного обслуживания Sodexo дешевеют почти на 3%. Ранее корпорация сообщила, что в 2025 финансовом году ее выручка вырастет ближе к нижней границе ранее озвученного прогноза и объяснила это слабыми результатами в отдельных регионах и негативным влиянием валютных колебаний. А французская автомобилестроительная корпорация Renault объявила, что зафиксирует убыток в размере 9,5 миллиарда евро по своей доле в Nissan. На фоне этого акции компании слабо растут - примерно на 0,2%, хотя в первой половине дня ценные бумаги корпорации дешевели.

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рынок, индексы, торги, германия, европа, dax, евростат, renault, renault duster