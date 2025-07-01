Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по странам региона - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/indeksy--859062404.html
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по странам региона
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по странам региона - 01.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по странам региона
Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник днем после выхода макростатистических данных по странам региона, следует из данных торгов. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:05+0300
2025-07-01T13:05+0300
экономика
рынок
индексы
торги
германия
европа
dax
евростат
renault
renault duster
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/91/841459152_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ccf482193188e6e040163f9ee6f77cf.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник днем после выхода макростатистических данных по странам региона, следует из данных торгов. По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,26% - до 8 738,29 пункта, французский CAC 40 - на 0,5%, до 7 627,21 пункта, немецкий DAX - на 0,57%, до 23 792,9 пункта. Участники рынка во вторник могут оценивать опубликованную макростатистику по европейским странам. Так, по данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам июня ускорилась до 2% с 1,9% в мае. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. Помимо этого, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 49,5 пункта, максимума за 2 года и 10 месяцев, с 49,4 пункта в мае. Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на уровне 49,4 пункта. При этом в Германии годовая инфляция по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до минимума с октября - до 2% с 2,1% в мае. Аналитики, наоборот, прогнозировали ускорение инфляции - до 2,2%. Значение июня стало самым низким с октября 2024 года, когда показатель составлял также 2%. Кроме того, безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, аналитики ждали роста показателя до 6,4%. Инвесторы обращают внимание и на корпоративные новости. Так, бумаги французской компании в сфере организации питания и сервисного обслуживания Sodexo дешевеют почти на 3%. Ранее корпорация сообщила, что в 2025 финансовом году ее выручка вырастет ближе к нижней границе ранее озвученного прогноза и объяснила это слабыми результатами в отдельных регионах и негативным влиянием валютных колебаний. А французская автомобилестроительная корпорация Renault объявила, что зафиксирует убыток в размере 9,5 миллиарда евро по своей доле в Nissan. На фоне этого акции компании слабо растут - примерно на 0,2%, хотя в первой половине дня ценные бумаги корпорации дешевели.
https://1prime.ru/20250630/indeksy--859021900.html
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/91/841459152_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7edf13d0b0aba8e83f95dbb6b41ac7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, германия, европа, dax, евростат, renault, renault duster
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, DAX, Евростат, Renault, Renault Duster
13:05 01.07.2025
 
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по странам региона

Фондовые индексы Европы снижаются после выхода макростатистики по странам региона

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник днем после выхода макростатистических данных по странам региона, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,26% - до 8 738,29 пункта, французский CAC 40 - на 0,5%, до 7 627,21 пункта, немецкий DAX - на 0,57%, до 23 792,9 пункта.
Участники рынка во вторник могут оценивать опубликованную макростатистику по европейским странам. Так, по данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам июня ускорилась до 2% с 1,9% в мае. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.
Помимо этого, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 49,5 пункта, максимума за 2 года и 10 месяцев, с 49,4 пункта в мае. Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на уровне 49,4 пункта.
При этом в Германии годовая инфляция по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до минимума с октября - до 2% с 2,1% в мае. Аналитики, наоборот, прогнозировали ускорение инфляции - до 2,2%. Значение июня стало самым низким с октября 2024 года, когда показатель составлял также 2%.
Кроме того, безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, аналитики ждали роста показателя до 6,4%.
Инвесторы обращают внимание и на корпоративные новости. Так, бумаги французской компании в сфере организации питания и сервисного обслуживания Sodexo дешевеют почти на 3%. Ранее корпорация сообщила, что в 2025 финансовом году ее выручка вырастет ближе к нижней границе ранее озвученного прогноза и объяснила это слабыми результатами в отдельных регионах и негативным влиянием валютных колебаний.
А французская автомобилестроительная корпорация Renault объявила, что зафиксирует убыток в размере 9,5 миллиарда евро по своей доле в Nissan. На фоне этого акции компании слабо растут - примерно на 0,2%, хотя в первой половине дня ценные бумаги корпорации дешевели.
Денежные купюры и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Фондовые индексы Европы в основном снижаются
Вчера, 12:36
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиГЕРМАНИЯЕВРОПАDAXЕвростатRenaultRenault Duster
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала