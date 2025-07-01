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Фондовые индексы США в основном снижаются - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/indeksy--859074555.html
Фондовые индексы США в основном снижаются
Фондовые индексы США в основном снижаются - 01.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном снижаются
Основные американские фондовые индексы начали второй месяц лета преимущественно в минусе после роста в июне, свидетельствуют данные торгов. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T17:40+0300
2025-07-01T17:40+0300
экономика
рынок
индексы
сша
dow jones
nasdaq composite
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы начали второй месяц лета преимущественно в минусе после роста в июне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,48% - до 44 305,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,5% - до 20 267,15 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 снижался на 0,21% - до 6 191,76 пункта. По итогам июня индексы выросли на 4-7%, а за второй квартал - на 5-18%. Во вторник инвесторы оценивают макростатистику по стране. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в США в мае выросло до 7,769 миллиона с уровня апреля в 7,395 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 7,3 миллиона. Также американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в промышленности страны, который в июне увеличился больше ожиданий - до 49% с 48,5% в мае. В четверг выйдет месячная статистика по занятости в стране. Согласно ожиданиям, безработица в США в июне выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч. Данные могут оказать влияние на траекторию денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). "Политика Федеральной резервной системы по ставке, скорее всего, пока подразумевает ее сохранение. Если рынок труда останется на той траектории, которую мы ожидаем, ФРС может позволить себе проявить терпение. Мы полагаем, что в таких условиях ФРС сможет провести еще два понижения ставки позднее в этом году", - цитирует агентство Блумберг аналитика Vanguard Джоша Хирта (Josh Hirt).
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рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
17:40 01.07.2025
 
Фондовые индексы США в основном снижаются

Фондовые индексы США в основном снижаются после июньского роста

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы начали второй месяц лета преимущественно в минусе после роста в июне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,48% - до 44 305,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,5% - до 20 267,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,21% - до 6 191,76 пункта.
По итогам июня индексы выросли на 4-7%, а за второй квартал - на 5-18%.
Во вторник инвесторы оценивают макростатистику по стране. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в США в мае выросло до 7,769 миллиона с уровня апреля в 7,395 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 7,3 миллиона.
Также американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в промышленности страны, который в июне увеличился больше ожиданий - до 49% с 48,5% в мае.
В четверг выйдет месячная статистика по занятости в стране. Согласно ожиданиям, безработица в США в июне выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч. Данные могут оказать влияние на траекторию денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
"Политика Федеральной резервной системы по ставке, скорее всего, пока подразумевает ее сохранение. Если рынок труда останется на той траектории, которую мы ожидаем, ФРС может позволить себе проявить терпение. Мы полагаем, что в таких условиях ФРС сможет провести еще два понижения ставки позднее в этом году", - цитирует агентство Блумберг аналитика Vanguard Джоша Хирта (Josh Hirt).
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Фондовые индексы США растут в ожидании данных по стране
Вчера, 17:08
 
ЭкономикаРынокИндексыСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
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