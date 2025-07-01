https://1prime.ru/20250701/indeksy--859074555.html

Фондовые индексы США в основном снижаются

Фондовые индексы США в основном снижаются - 01.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США в основном снижаются

Основные американские фондовые индексы начали второй месяц лета преимущественно в минусе после роста в июне, свидетельствуют данные торгов. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T17:40+0300

2025-07-01T17:40+0300

2025-07-01T17:40+0300

экономика

рынок

индексы

сша

dow jones

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы начали второй месяц лета преимущественно в минусе после роста в июне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,48% - до 44 305,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,5% - до 20 267,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,21% - до 6 191,76 пункта. По итогам июня индексы выросли на 4-7%, а за второй квартал - на 5-18%. Во вторник инвесторы оценивают макростатистику по стране. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в США в мае выросло до 7,769 миллиона с уровня апреля в 7,395 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 7,3 миллиона. Также американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в промышленности страны, который в июне увеличился больше ожиданий - до 49% с 48,5% в мае. В четверг выйдет месячная статистика по занятости в стране. Согласно ожиданиям, безработица в США в июне выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч. Данные могут оказать влияние на траекторию денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). "Политика Федеральной резервной системы по ставке, скорее всего, пока подразумевает ее сохранение. Если рынок труда останется на той траектории, которую мы ожидаем, ФРС может позволить себе проявить терпение. Мы полагаем, что в таких условиях ФРС сможет провести еще два понижения ставки позднее в этом году", - цитирует агентство Блумберг аналитика Vanguard Джоша Хирта (Josh Hirt).

https://1prime.ru/20250630/ssha--859036909.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite