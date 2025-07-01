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Индекс деловой активности в промышленности США в июне вырос до 49%

Индекс деловой активности в промышленности США в июне вырос до 49% - 01.07.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в промышленности США в июне вырос до 49%

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне увеличился до 49% с уровня мая в 48,5%, свидетельствуют данные американского Института | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T17:08+0300

2025-07-01T17:08+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне увеличился до 49% с уровня мая в 48,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только до 48,8%.Индекс занятости в промышленности страны в июне при этом сократился до 45% с 46,8% месяцем ранее, а индекс цен поднялся до 69,7% с 69,4% в мае.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

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мировая экономика, сша