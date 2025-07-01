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Мосгорсуд дал 13 лет Тимуру Иванову - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Мосгорсуд дал 13 лет Тимуру Иванову
Мосгорсуд дал 13 лет Тимуру Иванову - 01.07.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд дал 13 лет Тимуру Иванову
Мосгорсуд приговорил 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Об этом сообщил... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:41+0300
2025-07-01T16:11+0300
общество
россия
тимур иванов
мосгорсуд
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд приговорил 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей и лишил госнаград. "Лишить Иванова госнаград - Ордена за заслуги перед Отечеством II степени и звания Почетного строителя", - огласил решение судья Сергей Подопригоров.Мосгорсуд конфисковал в доход государства более 65 миллионов рублей, доллары и евро, а также недвижимое имущество.Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 лет и оштрафован на 25 миллионов рублей.
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общество , россия, тимур иванов, мосгорсуд
Общество , РОССИЯ, Тимур Иванов, Мосгорсуд
15:41 01.07.2025 (обновлено: 16:11 01.07.2025)
 
Мосгорсуд дал 13 лет Тимуру Иванову

Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии

© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗамминистр обороны РФ Тимур Иванов
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд приговорил 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей и лишил госнаград.
"Лишить Иванова госнаград - Ордена за заслуги перед Отечеством II степени и звания Почетного строителя", - огласил решение судья Сергей Подопригоров.
Мосгорсуд конфисковал в доход государства более 65 миллионов рублей, доллары и евро, а также недвижимое имущество.
Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 лет и оштрафован на 25 миллионов рублей.
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Прокурор запросил для Тимура Иванова 14,5 года колонии по делу о растрате
23 июня, 14:33
 
ОбществоРОССИЯТимур ИвановМосгорсуд
 
 
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