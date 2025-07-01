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Мосгорсуд дал 13 лет Тимуру Иванову

Мосгорсуд дал 13 лет Тимуру Иванову - 01.07.2025, ПРАЙМ

Мосгорсуд дал 13 лет Тимуру Иванову

Мосгорсуд приговорил 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Об этом сообщил... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T15:41+0300

2025-07-01T15:41+0300

2025-07-01T16:11+0300

общество

россия

тимур иванов

мосгорсуд

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд приговорил 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей и лишил госнаград. "Лишить Иванова госнаград - Ордена за заслуги перед Отечеством II степени и звания Почетного строителя", - огласил решение судья Сергей Подопригоров.Мосгорсуд конфисковал в доход государства более 65 миллионов рублей, доллары и евро, а также недвижимое имущество.Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 лет и оштрафован на 25 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20250623/ivanov-858807789.html

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общество , россия, тимур иванов, мосгорсуд