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После атаки ВСУ на предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые

После атаки ВСУ на предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые - 01.07.2025, ПРАЙМ

После атаки ВСУ на предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что после атаки на предприятие в Ижевске есть погибшие и есть тяжелораненые, им оказывается вся необходимая помощь. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T11:27+0300

2025-07-01T11:27+0300

2025-07-01T11:27+0300

происшествия

ижевск

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что после атаки на предприятие в Ижевске есть погибшие и есть тяжелораненые, им оказывается вся необходимая помощь. "Информирую вас о текущей ситуации, связанной с атакой нашего предприятия, по пострадавшим. К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые, сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска. С пострадавшими работают психологи. О всех новостях буду оперативно вас информировать", - сказал Бречалов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250626/ranenie-858941343.html

ижевск

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ижевск