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После атаки ВСУ на предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые
После атаки ВСУ на предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые - 01.07.2025, ПРАЙМ
После атаки ВСУ на предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что после атаки на предприятие в Ижевске есть погибшие и есть тяжелораненые, им оказывается вся необходимая помощь. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:27+0300
2025-07-01T11:27+0300
2025-07-01T11:27+0300
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что после атаки на предприятие в Ижевске есть погибшие и есть тяжелораненые, им оказывается вся необходимая помощь. "Информирую вас о текущей ситуации, связанной с атакой нашего предприятия, по пострадавшим. К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые, сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска. С пострадавшими работают психологи. О всех новостях буду оперативно вас информировать", - сказал Бречалов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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ижевск
После атаки ВСУ на предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые
Бречалов: после атаки ВСУ на предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что после атаки на предприятие в Ижевске есть погибшие и есть тяжелораненые, им оказывается вся необходимая помощь.
"Информирую вас о текущей ситуации, связанной с атакой нашего предприятия, по пострадавшим. К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые, сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска. С пострадавшими работают психологи. О всех новостях буду оперативно вас информировать", - сказал Бречалов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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