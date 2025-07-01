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Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск
Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск - 01.07.2025, ПРАЙМ
Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск
Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T14:00+0300
2025-07-01T14:00+0300
происшествия
общество
россия
ижевск
удмуртия
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КАЗАНЬ, 1 июл – ПРАЙМ. Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Ранее Бречалов заявлял, что одно из ижевских предприятий подверглось атаке беспилотников, произошло возгорание, на месте работают оперативные службы, есть погибшие и тяжелораненые. "К огромному сожалению, у нас трое погибших. Близким – глубочайшие соболезнования", - написал он в своем Telegram-канале.Бречалов также заявил, что час назад доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Ижевске после атаки беспилотников на предприятие, глава страны выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь после атаки на предприятие в Ижевске, подчеркнул глава региона.
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ижевск
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общество , россия, ижевск, удмуртия
Происшествия, Общество , РОССИЯ, Ижевск, Удмуртия
14:00 01.07.2025
 
Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск

Бречалов: три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМашина "Скорой помощи"
Машина Скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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КАЗАНЬ, 1 июл – ПРАЙМ. Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Ранее Бречалов заявлял, что одно из ижевских предприятий подверглось атаке беспилотников, произошло возгорание, на месте работают оперативные службы, есть погибшие и тяжелораненые.
"К огромному сожалению, у нас трое погибших. Близким – глубочайшие соболезнования", - написал он в своем Telegram-канале.
Бречалов также заявил, что час назад доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Ижевске после атаки беспилотников на предприятие, глава страны выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь после атаки на предприятие в Ижевске, подчеркнул глава региона.
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
После атаки ВСУ на предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые
11:27
 
ПроисшествияОбществоРОССИЯИжевскУдмуртия
 
 
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