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Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск
Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск - 01.07.2025, ПРАЙМ
Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск
Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T14:00+0300
2025-07-01T14:00+0300
2025-07-01T14:00+0300
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КАЗАНЬ, 1 июл – ПРАЙМ. Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Ранее Бречалов заявлял, что одно из ижевских предприятий подверглось атаке беспилотников, произошло возгорание, на месте работают оперативные службы, есть погибшие и тяжелораненые. "К огромному сожалению, у нас трое погибших. Близким – глубочайшие соболезнования", - написал он в своем Telegram-канале.Бречалов также заявил, что час назад доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Ижевске после атаки беспилотников на предприятие, глава страны выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь после атаки на предприятие в Ижевске, подчеркнул глава региона.
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Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск
Бречалов: три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск
КАЗАНЬ, 1 июл – ПРАЙМ. Три человека погибли после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Ранее Бречалов заявлял, что одно из ижевских предприятий подверглось атаке беспилотников, произошло возгорание, на месте работают оперативные службы, есть погибшие и тяжелораненые.
"К огромному сожалению, у нас трое погибших. Близким – глубочайшие соболезнования", - написал он в своем Telegram-канале.
Бречалов также заявил, что час назад доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Ижевске после атаки беспилотников на предприятие, глава страны выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь после атаки на предприятие в Ижевске, подчеркнул глава региона.
После атаки ВСУ на предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые