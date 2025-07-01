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В Японии ответили на слова Трампа о "испорченности" некоторых стран

В Японии ответили на слова Трампа о "испорченности" некоторых стран - 01.07.2025, ПРАЙМ

В Японии ответили на слова Трампа о "испорченности" некоторых стран

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, отвечая на вопрос журналистов о публикации президента США Дональда Трампа, где тот заявил об... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T06:41+0300

2025-07-01T06:41+0300

2025-07-01T06:41+0300

мировая экономика

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дональд трамп

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ТОКИО, 1 июл – ПРАЙМ. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, отвечая на вопрос журналистов о публикации президента США Дональда Трампа, где тот заявил об "испорченности" некоторых стран и привел в пример Японию, которая не покупает американский рис, несмотря на дефицит этого товара в стране, заявил, что страна не станет "жертвовать сельским хозяйством" в рамках переговоров по пошлинам с США. "Мы осведомлены о заявлениях президента Трампа, но мы хотели бы воздержаться от комментариев относительно подобных замечаний, сделанных правительственными чиновниками США", - уточнил Хаяси. По словам генсека японского кабинета министров, правительство намерено продолжать работу по защите и достижению максимальных выгод для национального сельского хозяйства. Он добавил, что Япония и США условились продолжать обсуждения по достижению соглашения по пошлинам, которое устроило бы обе страны. "Я воздержусь от раскрытия конкретного содержания наших дискуссий с США, но мы не намерены приносить в жертву сельское хозяйство в будущих обсуждениях", - добавил он. Ранее Дональд Трамп в публикации в социальной сети Truth Social заявил об "испорченности" некоторых стран в их уважении к США. В качестве примера он привел Японию, которая не закупает американский рис, несмотря на дефицит данного товара внутри страны, и добавил, что он "отправит им письмо", намекая на озвученные им ранее планы отправить странам, которые не смогли достичь соглашения с Вашингтонам по пошлинам до 9 июля, письма с установленными для них тарифами. Япония и США провели уже семь раундов переговоров по вопросам пошлин. Японию на них представляет министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, а США в зависимости от раундов - министр финансов США Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился Трамп. В рамках последнего раунда переговоров Акадзава провел встречу лишь с министром торговли США Говардом Латником, но не встретился с Бессентом. Более того, как заявил японский министр после возвращения в Токио, стороны условились продолжать обсуждения на рабочем уровне, чтобы попытаться найти точки соприкосновения и создать условия для возобновления встреч на министерском уровне. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Предполагалось, что базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25%-ные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25%-ные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией. США занимает первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние пять лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, скотт бессент