https://1prime.ru/20250701/kallas-859049860.html

"Женщина бредит": на Западе обрушились на Каллас из-за слов о России

"Женщина бредит": на Западе обрушились на Каллас из-за слов о России - 01.07.2025, ПРАЙМ

"Женщина бредит": на Западе обрушились на Каллас из-за слов о России

Пользователи социальной сети Х обрушились с гневными комментариями на главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее слов о новых санкциях против России. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T08:18+0300

2025-07-01T08:18+0300

2025-07-01T08:18+0300

политика

ес

россия

кая каллас

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х обрушились с гневными комментариями на главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее слов о новых санкциях против России."Как предыдущие 19 тысяч санкций способствовали миру в Украине? Эта женщина полностью бредит", — написал пользователь с ником Tsotne Bakuria.Другие пользователи также отметили, что введенные ранее ограничения никак не навредили России, кроме того значительно пострадали сами европейцы, которые вынуждены больше платить за электроэнергию.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС.

https://1prime.ru/20250630/siriya-859043178.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, россия, кая каллас