https://1prime.ru/20250701/kallas-859049860.html
"Женщина бредит": на Западе обрушились на Каллас из-за слов о России
"Женщина бредит": на Западе обрушились на Каллас из-за слов о России - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Женщина бредит": на Западе обрушились на Каллас из-за слов о России
Пользователи социальной сети Х обрушились с гневными комментариями на главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее слов о новых санкциях против России. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:18+0300
2025-07-01T08:18+0300
2025-07-01T08:18+0300
политика
ес
россия
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х обрушились с гневными комментариями на главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее слов о новых санкциях против России."Как предыдущие 19 тысяч санкций способствовали миру в Украине? Эта женщина полностью бредит", — написал пользователь с ником Tsotne Bakuria.Другие пользователи также отметили, что введенные ранее ограничения никак не навредили России, кроме того значительно пострадали сами европейцы, которые вынуждены больше платить за электроэнергию.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС.
https://1prime.ru/20250630/siriya-859043178.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, россия, кая каллас
Политика, ЕС, РОССИЯ, Кая Каллас
"Женщина бредит": на Западе обрушились на Каллас из-за слов о России
Пользователи соцсети X гневно ответили Каллас на слова о санкциях против России
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Пользователи социальной сети Х обрушились
с гневными комментариями на главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее слов о новых санкциях против России.
"Как предыдущие 19 тысяч санкций способствовали миру в Украине? Эта женщина полностью бредит", — написал пользователь с ником Tsotne Bakuria.
Другие пользователи также отметили, что введенные ранее ограничения никак не навредили России, кроме того значительно пострадали сами европейцы, которые вынуждены больше платить за электроэнергию.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС.
Трамп снял санкции с Сирии