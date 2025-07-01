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"Женщина бредит": на Западе обрушились на Каллас из-за слов о России - 01.07.2025, ПРАЙМ
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"Женщина бредит": на Западе обрушились на Каллас из-за слов о России
"Женщина бредит": на Западе обрушились на Каллас из-за слов о России - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Женщина бредит": на Западе обрушились на Каллас из-за слов о России
Пользователи социальной сети Х обрушились с гневными комментариями на главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее слов о новых санкциях против России. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:18+0300
2025-07-01T08:18+0300
политика
ес
россия
кая каллас
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х обрушились с гневными комментариями на главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее слов о новых санкциях против России."Как предыдущие 19 тысяч санкций способствовали миру в Украине? Эта женщина полностью бредит", — написал пользователь с ником Tsotne Bakuria.Другие пользователи также отметили, что введенные ранее ограничения никак не навредили России, кроме того значительно пострадали сами европейцы, которые вынуждены больше платить за электроэнергию.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС.
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ес, россия, кая каллас
Политика, ЕС, РОССИЯ, Кая Каллас
08:18 01.07.2025
 
"Женщина бредит": на Западе обрушились на Каллас из-за слов о России

Пользователи соцсети X гневно ответили Каллас на слова о санкциях против России

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х обрушились с гневными комментариями на главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее слов о новых санкциях против России.
"Как предыдущие 19 тысяч санкций способствовали миру в Украине? Эта женщина полностью бредит", — написал пользователь с ником Tsotne Bakuria.
Другие пользователи также отметили, что введенные ранее ограничения никак не навредили России, кроме того значительно пострадали сами европейцы, которые вынуждены больше платить за электроэнергию.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС.
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
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