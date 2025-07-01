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Китай ввел санкции против бывшего сенатора Филиппин
Китай ввел санкции против бывшего сенатора Филиппин - 01.07.2025, ПРАЙМ
Китай ввел санкции против бывшего сенатора Филиппин
Власти Китая приняли решение ввести персональные санкции в отношении бывшего сенатора Филиппин Фрэнсиса Толентино за антикитайские высказывания, говорится в... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T06:11+0300
2025-07-01T06:11+0300
2025-07-01T06:11+0300
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ПЕКИН, 1 июл – ПРАЙМ. Власти Китая приняли решение ввести персональные санкции в отношении бывшего сенатора Филиппин Фрэнсиса Толентино за антикитайские высказывания, говорится в опубликованном во вторник заявлении на сайте МИД КНР.
Ранее в этом году Толентино предложил создать населенные пункты на островах в Южно-Китайском море, которые Филиппины считают своими, для укрепления позиций республики в регионе.
"В течение некоторого времени отдельные антикитайские политики на Филиппинах, исходя из своих личных интересов, сделали ряд злонамеренных высказываний и действий по вопросам, касающимся Китая, чем нанесли ущерб интересам Китая и подорвали китайско-филиппинские отношения", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что "правительство КНР полно решимости защищать свой государственный суверенитет, безопасность и интересы развития".
"Китай принял решение ввести санкции против бывшего филиппинского сенатора Фрэнсиса Толентино, который дурно себя проявил по вопросам, связанным с Китаем", - указали в МИД, добавив, что Толентино запрещен въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао.
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
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Экономика, Мировая экономика, Общество , КИТАЙ, ФИЛИППИНЫ, Пекин, МИД, МИД КНР, МИД Китая
Китай ввел санкции против бывшего сенатора Филиппин
Китай ввел персональные санкции против бывшего сенатора Филиппин Толентино
ПЕКИН, 1 июл – ПРАЙМ. Власти Китая приняли решение ввести персональные санкции в отношении бывшего сенатора Филиппин Фрэнсиса Толентино за антикитайские высказывания, говорится в опубликованном во вторник заявлении на сайте МИД КНР.
Ранее в этом году Толентино предложил создать населенные пункты на островах в Южно-Китайском море, которые Филиппины считают своими, для укрепления позиций республики в регионе.
"В течение некоторого времени отдельные антикитайские политики на Филиппинах, исходя из своих личных интересов, сделали ряд злонамеренных высказываний и действий по вопросам, касающимся Китая, чем нанесли ущерб интересам Китая и подорвали китайско-филиппинские отношения", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что "правительство КНР полно решимости защищать свой государственный суверенитет, безопасность и интересы развития".
"Китай принял решение ввести санкции против бывшего филиппинского сенатора Фрэнсиса Толентино, который дурно себя проявил по вопросам, связанным с Китаем", - указали в МИД, добавив, что Толентино запрещен въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао.
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.