https://1prime.ru/20250701/krokus-859057215.html

Прокуратура утвердила направила в суд дело о теракте в "Крокусе"

Прокуратура утвердила направила в суд дело о теракте в "Крокусе" - 01.07.2025, ПРАЙМ

Прокуратура утвердила направила в суд дело о теракте в "Крокусе"

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" и направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T11:19+0300

2025-07-01T11:19+0300

2025-07-01T11:19+0300

общество

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" и направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших. "Вчера прокуратура, утвердив дело, направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд", - рассказал Трунов. Во 2-м Западном окружном военном суде агентству уточнили, что дело к ним ещё не поступило. Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о теракте в "Крокусе" 23 июня, в нем 19 обвиняемых.

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общество , россия, москва