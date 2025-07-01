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Прокуратура утвердила направила в суд дело о теракте в "Крокусе"
Прокуратура утвердила направила в суд дело о теракте в "Крокусе" - 01.07.2025, ПРАЙМ
Прокуратура утвердила направила в суд дело о теракте в "Крокусе"
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" и направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:19+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" и направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших. "Вчера прокуратура, утвердив дело, направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд", - рассказал Трунов. Во 2-м Западном окружном военном суде агентству уточнили, что дело к ним ещё не поступило. Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о теракте в "Крокусе" 23 июня, в нем 19 обвиняемых.
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общество , россия, москва
Общество , РОССИЯ, МОСКВА
Прокуратура утвердила направила в суд дело о теракте в "Крокусе"
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" и направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших.
"Вчера прокуратура, утвердив дело, направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд", - рассказал Трунов.
Во 2-м Западном окружном военном суде агентству уточнили, что дело к ним ещё не поступило.
Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о теракте в "Крокусе" 23 июня, в нем 19 обвиняемых.
В ГД заявили, что в деле "Крокуса" "украинские уши торчали слишком явно"