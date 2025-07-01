https://1prime.ru/20250701/krokus-859067748.html
ГП утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в "Крокусе"
ГП утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в "Крокусе" - 01.07.2025, ПРАЙМ
ГП утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в "Крокусе"
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщается на сайте ведомства. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T14:58+0300
2025-07-01T14:58+0300
2025-07-01T14:58+0300
общество
россия
крокус сити холл
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщается на сайте ведомства. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Муродали Рачабализоды, Умеджона Солиева, Мустакима Солиева, Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Зоира Шарипзоды, Якубджони Давлатхона Юсуфзоды, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Алишера Касимова, Исроила Исломова, Диловара Исломова, Аминчона Исломова... Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям об участии в террористической организации, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, о теракте, о приготовлении к теракту, о незаконном обороте огнестрельного оружия, о незаконном обороте взрывных устройств, о незаконном изготовлении огнестрельного оружия, о незаконном изготовления взрывчатых веществ, а также о вооружении лица для совершения теракта, финансировании терроризма и пособничестве терроризму и фиктивной регистрации иностранцев. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
https://1prime.ru/20250630/gosduma-859011513.html
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общество , россия, крокус сити холл
Общество , РОССИЯ, Крокус сити холл
ГП утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в "Крокусе"
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщается на сайте ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Муродали Рачабализоды, Умеджона Солиева, Мустакима Солиева, Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Зоира Шарипзоды, Якубджони Давлатхона Юсуфзоды, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Алишера Касимова, Исроила Исломова, Диловара Исломова, Аминчона Исломова... Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям об участии в террористической организации, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, о теракте, о приготовлении к теракту, о незаконном обороте огнестрельного оружия, о незаконном обороте взрывных устройств, о незаконном изготовлении огнестрельного оружия, о незаконном изготовления взрывчатых веществ, а также о вооружении лица для совершения теракта, финансировании терроризма и пособничестве терроризму и фиктивной регистрации иностранцев.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
В ГД заявили, что в деле "Крокуса" "украинские уши торчали слишком явно"