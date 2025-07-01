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Крым за полгода посетили более 2,3 миллиона туристов - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Крым за полгода посетили более 2,3 миллиона туристов
Крым за полгода посетили более 2,3 миллиона туристов - 01.07.2025, ПРАЙМ
Крым за полгода посетили более 2,3 миллиона туристов
Крым за первые шесть месяцев текущего года посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил глава Крыма Сергей... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:46+0300
2025-07-01T15:46+0300
туризм
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - ПРАЙМ. Крым за первые шесть месяцев текущего года посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Более 2,3 миллиона туристов посетило Крым в январе - июне текущего года. Это на 15 % больше, чем в прошлом году", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Только в июне в республике отдохнуло около 830 тысяч человек, что на 11% превышает аналогичный показатель июня 2024 года, отметил он. Уточняется, что больше всего туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах - 59%. Еще 29% приехали на поездах, 12% - через территорию новых регионов РФ. Самым популярным местом отдыха традиционно стал Южный берег Крыма, который принял 55% общего турпотока. При этом 22% отдыхающих выбрали западный берег Крыма, 10% - восточное побережье, сообщил глава республики. Средний уровень заполненности отелей и санаториев в июне 2025 года превысил 60%. Это на 7% выше прошлогоднего показателя. Наибольшая загрузка в июне отмечена в объектах размещения города Саки - 77 %, а также Евпатории и Ялты - 69 % и 65% соответственно, отметил Аксенов. По итогам 2024 года турпоток в Крым составил более 6 миллионов человек. В 2023 году полуостров принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
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туризм, бизнес, россия, крым, рф, ялта, сергей аксенов
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, РФ, ЯЛТА, Сергей Аксенов
15:46 01.07.2025
 
Крым за полгода посетили более 2,3 миллиона туристов

Аксенов: турпоток в Крым за первые 6 месяцев 2025 г вырос на 15%

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанк#Берег Черного моря в Крыму
#Берег Черного моря в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - ПРАЙМ. Крым за первые шесть месяцев текущего года посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Более 2,3 миллиона туристов посетило Крым в январе - июне текущего года. Это на 15 % больше, чем в прошлом году", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Только в июне в республике отдохнуло около 830 тысяч человек, что на 11% превышает аналогичный показатель июня 2024 года, отметил он.
Уточняется, что больше всего туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах - 59%. Еще 29% приехали на поездах, 12% - через территорию новых регионов РФ.
Самым популярным местом отдыха традиционно стал Южный берег Крыма, который принял 55% общего турпотока. При этом 22% отдыхающих выбрали западный берег Крыма, 10% - восточное побережье, сообщил глава республики.
Средний уровень заполненности отелей и санаториев в июне 2025 года превысил 60%. Это на 7% выше прошлогоднего показателя. Наибольшая загрузка в июне отмечена в объектах размещения города Саки - 77 %, а также Евпатории и Ялты - 69 % и 65% соответственно, отметил Аксенов.
По итогам 2024 года турпоток в Крым составил более 6 миллионов человек. В 2023 году полуостров принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
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ТуризмБизнесРОССИЯКРЫМРФЯЛТАСергей Аксенов
 
 
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