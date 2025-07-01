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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 июля

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 июля - 01.07.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 июля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 0,86 копейки - до 10,9384 рубля, курс доллара снизился на 11,03 копейки, до 78,4181 рубля, | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T17:32+0300

2025-07-01T17:32+0300

2025-07-01T17:36+0300

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банк россии

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 0,86 копейки - до 10,9384 рубля, курс доллара снизился на 11,03 копейки, до 78,4181 рубля, курс евро вырос на 47,68 копейки, до 92,744 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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рынок, финансы, банк россии