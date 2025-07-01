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На шахте "Алардинская" в Кузбассе ввели в эксплуатацию новую лаву

На шахте "Алардинская" в Кузбассе ввели в эксплуатацию новую лаву - 01.07.2025, ПРАЙМ

На шахте "Алардинская" в Кузбассе ввели в эксплуатацию новую лаву

Новую лаву с запасами около 3,2 миллиона тонн коксующегося угля ввели в эксплуатацию на шахте "Алардинская" в Кузбассе, сообщает пресс-служба Распадской... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T07:12+0300

2025-07-01T07:12+0300

2025-07-01T07:12+0300

энергетика

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КЕМЕРОВО, 1 июл – ПРАЙМ. Новую лаву с запасами около 3,2 миллиона тонн коксующегося угля ввели в эксплуатацию на шахте "Алардинская" в Кузбассе, сообщает пресс-служба Распадской угольной компании. "На шахте "Алардинская" Распадской угольной компании (РУК) ввели в работу выемочный участок 6-1-29 с промышленными запасами около 3,2 миллиона тонн коксующегося угля марки КС. Добыча ведется на горизонте более 500 метров. Плановая нагрузка на очистной забой – до 10 тысяч тонн в сутки", – говорится в сообщении. Уточняется, что проходчики готовили лаву с июля 2023 года. За это время они прошли 9,9 километра горных выработок. Для подготовки выемочного участка предприятие приобрело два новых проходческих комбайна. Подчеркивается, что особое внимание специалисты шахты уделили обеспечению безопасных условий работы. В лаве используется комбинированная схема проветривания, метан из выработанного пространства дополнительно отводится с помощью газоотсасывающей установки. Предварительная дегазация проводится пластовыми и вертикальным скважинами. Последние бурятся с поверхности. В контуре лавы установили программно-аппаратный комплекс. Он фиксирует динамические сигналы от массива и передает данные оператору в режиме реального времени. Также для обеспечения безопасности в очистном забое установили камеры видеофиксации. Отмечается, что добычу угля в новой лаве ведет опытный коллектив участка №1 под руководством бригадира Алексея Злобина. В работе шахтерам помогает надежный и хорошо зарекомендовавший себя высокопроизводительный очистной комплекс. Уточняется, что отработку запасов лавы шахтеры "Алардинской" планируют завершить до III квартала 2026 года. Общие промышленные запасы предприятия составляют 386 миллионов тонн угля. Отмечается, что с начала 2025 года это уже третий очистной забой, введенный в эксплуатацию на шахтах Распадской угольной компании. В мае на шахте "Есаульская" начала работу лава 29-35 с запасами более 1,5 миллиона тонн угля марки ГЖ. В июне на шахте "Осинниковская" введен новый очистной забой с промышленными запасами около 500 тысяч тонн коксующегося угля марки Ж. Группа "Распадская" объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Республике Тыва Российской Федерации: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Распадская угольная компания – один из лидеров в вопросах промышленной безопасности, цифровизации производства, снижения нагрузки на окружающую среду и улучшения условий труда.

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промышленность, кузбасс, кемеровская область