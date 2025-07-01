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Правительство абсорбирует ликвидность банков на 55 миллиардов рублей - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство абсорбирует ликвидность банков на 55 миллиардов рублей
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 55 миллиардов рублей - 01.07.2025, ПРАЙМ
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 55 миллиардов рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 2 по 8 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:10+0300
2025-07-01T11:10+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 2 по 8 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 25 июня по 1 июля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора также на 55 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 112 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 110 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 970 миллиардов рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,02 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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финансы, банки, россия, москва
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА
11:10 01.07.2025
 
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 55 миллиардов рублей

ЦБ: кабмин с 2 по 8 июля абсорбирует ликвидность банков на 55 миллиардов рублей

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк#Здание Центрального банка РФ
#Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 2 по 8 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 25 июня по 1 июля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора также на 55 миллиардов рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 112 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 110 миллиардов рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 970 миллиардов рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,02 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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