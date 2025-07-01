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В Литве заявили о необходимости запасных планов на случай ухода войск США - 01.07.2025, ПРАЙМ
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В Литве заявили о необходимости запасных планов на случай ухода войск США
В Литве заявили о необходимости запасных планов на случай ухода войск США - 01.07.2025, ПРАЙМ
В Литве заявили о необходимости запасных планов на случай ухода войск США
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что странам Прибалтики необходимы запасные планы на случай ухода американских войск с их территории, сообщает газета... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T10:56+0300
2025-07-01T10:56+0300
политика
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москва
гитанас науседа
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что странам Прибалтики необходимы запасные планы на случай ухода американских войск с их территории, сообщает газета Financial Times. "Науседа говорит, что прибалтийским странам нужны планы А, В и С на фоне поднимающихся вопросов о приверженности США Европе", - говорится в сообщении. Неназванный высокопоставленный чиновник одной из прибалтийских стран заявил газете о том, что США "покидают" Прибалтику. "Американцы уходят. Нам нужно проснуться, и справиться с этим", - заявил он изданию. Газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ранее писала о том, что США могут вывести своих военных из прибалтийских стран на фоне переговоров с Россией. Европейские чиновники, по данным газеты, полагают, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад.
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сша, прибалтика, москва, гитанас науседа, дональд трамп, financial times
Политика, США, Прибалтика, МОСКВА, Гитанас Науседа, Дональд Трамп, Financial Times
10:56 01.07.2025
 
В Литве заявили о необходимости запасных планов на случай ухода войск США

Науседа: Прибалтике нужны запасные планы на случай ухода американских войск

© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John YountzАмериканский солдат несет снаряд для гаубицы M777
Американский солдат несет снаряд для гаубицы M777 - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John Yountz
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что странам Прибалтики необходимы запасные планы на случай ухода американских войск с их территории, сообщает газета Financial Times.
"Науседа говорит, что прибалтийским странам нужны планы А, В и С на фоне поднимающихся вопросов о приверженности США Европе", - говорится в сообщении.
Неназванный высокопоставленный чиновник одной из прибалтийских стран заявил газете о том, что США "покидают" Прибалтику. "Американцы уходят. Нам нужно проснуться, и справиться с этим", - заявил он изданию.
Газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ранее писала о том, что США могут вывести своих военных из прибалтийских стран на фоне переговоров с Россией. Европейские чиновники, по данным газеты, полагают, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад.
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ПолитикаСШАПрибалтикаМОСКВАГитанас НауседаДональд ТрампFinancial Times
 
 
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