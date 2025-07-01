https://1prime.ru/20250701/litva-859056349.html
В Литве заявили о необходимости запасных планов на случай ухода войск США
В Литве заявили о необходимости запасных планов на случай ухода войск США - 01.07.2025, ПРАЙМ
В Литве заявили о необходимости запасных планов на случай ухода войск США
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что странам Прибалтики необходимы запасные планы на случай ухода американских войск с их территории, сообщает газета... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T10:56+0300
2025-07-01T10:56+0300
2025-07-01T10:56+0300
политика
сша
прибалтика
москва
гитанас науседа
дональд трамп
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/45/842524571_749:0:8088:4128_1920x0_80_0_0_9f68092cb9ddef34ae22a1cb0ccc5fb4.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что странам Прибалтики необходимы запасные планы на случай ухода американских войск с их территории, сообщает газета Financial Times. "Науседа говорит, что прибалтийским странам нужны планы А, В и С на фоне поднимающихся вопросов о приверженности США Европе", - говорится в сообщении. Неназванный высокопоставленный чиновник одной из прибалтийских стран заявил газете о том, что США "покидают" Прибалтику. "Американцы уходят. Нам нужно проснуться, и справиться с этим", - заявил он изданию. Газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ранее писала о том, что США могут вывести своих военных из прибалтийских стран на фоне переговоров с Россией. Европейские чиновники, по данным газеты, полагают, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад.
https://1prime.ru/20250625/litva--858890607.html
сша
прибалтика
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/45/842524571_1666:0:7170:4128_1920x0_80_0_0_94c560ddd6540f4fe516c8d7facb652d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, прибалтика, москва, гитанас науседа, дональд трамп, financial times
Политика, США, Прибалтика, МОСКВА, Гитанас Науседа, Дональд Трамп, Financial Times
В Литве заявили о необходимости запасных планов на случай ухода войск США
Науседа: Прибалтике нужны запасные планы на случай ухода американских войск
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что странам Прибалтики необходимы запасные планы на случай ухода американских войск с их территории, сообщает газета Financial Times.
"Науседа говорит, что прибалтийским странам нужны планы А, В и С на фоне поднимающихся вопросов о приверженности США Европе", - говорится в сообщении.
Неназванный высокопоставленный чиновник одной из прибалтийских стран заявил газете о том, что США "покидают" Прибалтику. "Американцы уходят. Нам нужно проснуться, и справиться с этим", - заявил он изданию.
Газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ранее писала о том, что США могут вывести своих военных из прибалтийских стран на фоне переговоров с Россией. Европейские чиновники, по данным газеты, полагают, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад.
Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году