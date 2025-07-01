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В Литве заявили о необходимости запасных планов на случай ухода войск США

В Литве заявили о необходимости запасных планов на случай ухода войск США - 01.07.2025, ПРАЙМ

В Литве заявили о необходимости запасных планов на случай ухода войск США

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что странам Прибалтики необходимы запасные планы на случай ухода американских войск с их территории, сообщает газета... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T10:56+0300

2025-07-01T10:56+0300

2025-07-01T10:56+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что странам Прибалтики необходимы запасные планы на случай ухода американских войск с их территории, сообщает газета Financial Times. "Науседа говорит, что прибалтийским странам нужны планы А, В и С на фоне поднимающихся вопросов о приверженности США Европе", - говорится в сообщении. Неназванный высокопоставленный чиновник одной из прибалтийских стран заявил газете о том, что США "покидают" Прибалтику. "Американцы уходят. Нам нужно проснуться, и справиться с этим", - заявил он изданию. Газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ранее писала о том, что США могут вывести своих военных из прибалтийских стран на фоне переговоров с Россией. Европейские чиновники, по данным газеты, полагают, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад.

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