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Глава МИД ОАЭ подчеркнул роль МАГАТЭ в использовании мирного атома
Глава МИД ОАЭ подчеркнул роль МАГАТЭ в использовании мирного атома - 01.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД ОАЭ подчеркнул роль МАГАТЭ в использовании мирного атома
Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил укрепление сотрудничества с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подчеркнув ключевую роль | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T14:10+0300
2025-07-01T14:10+0300
2025-07-01T14:10+0300
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ДУБАЙ, 1 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил укрепление сотрудничества с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подчеркнув ключевую роль этой организации в мирном использовании ядерных технологий, сообщает МИД страны в заявлении на официальном сайте. "В ходе телефонного разговора Его Высочество шейх Абдалла подтвердил поддержку ОАЭ ключевой роли МАГАТЭ в содействии мирному использованию ядерных энергетических технологий для достижения устойчивого развития при полном соблюдении международных стандартов безопасности и нераспространения", - говорится в публикации. Глава МИД ОАЭ подчеркнул, что МАГАТЭ "сыграло ключевую роль в продвижении эмиратской мирной ядерной программы в соответствии с самыми высокими международными стандартами ядерной безопасности, защиты и нераспространения". Также отмечается, что стороны обменялись мнениями по поводу ситуации и последних событий в регионе. В 2024 году в ОАЭ был введен в строй последний четвертый энергоблок АЭС "Барака", которая покрывает около четверти потребностей страны в электроэнергии.
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мировая экономика, оаэ, рафаэль гросси, магатэ, мид
Политика, Мировая экономика, ОАЭ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, МИД
Глава МИД ОАЭ подчеркнул роль МАГАТЭ в использовании мирного атома
Глава МИД ОАЭ Аль Нахайян подчеркнул роль МАГАТЭ в мирном использовании ядерных технологий
ДУБАЙ, 1 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил укрепление сотрудничества с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подчеркнув ключевую роль этой организации в мирном использовании ядерных технологий, сообщает МИД страны в заявлении на официальном сайте.
"В ходе телефонного разговора Его Высочество шейх Абдалла подтвердил поддержку ОАЭ ключевой роли МАГАТЭ в содействии мирному использованию ядерных энергетических технологий для достижения устойчивого развития при полном соблюдении международных стандартов безопасности и нераспространения", - говорится в публикации.
Глава МИД ОАЭ подчеркнул, что МАГАТЭ "сыграло ключевую роль в продвижении эмиратской мирной ядерной программы в соответствии с самыми высокими международными стандартами ядерной безопасности, защиты и нераспространения".
Также отмечается, что стороны обменялись мнениями по поводу ситуации и последних событий в регионе.
В 2024 году в ОАЭ был введен в строй последний четвертый энергоблок АЭС "Барака", которая покрывает около четверти потребностей страны в электроэнергии.
Иран отказал главе МАГАТЭ в доступе к своим ядерным объектам