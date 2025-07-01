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Глава МИД ОАЭ подчеркнул роль МАГАТЭ в использовании мирного атома

Глава МИД ОАЭ подчеркнул роль МАГАТЭ в использовании мирного атома - 01.07.2025, ПРАЙМ

Глава МИД ОАЭ подчеркнул роль МАГАТЭ в использовании мирного атома

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил укрепление сотрудничества с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подчеркнув ключевую роль | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T14:10+0300

2025-07-01T14:10+0300

2025-07-01T14:10+0300

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ДУБАЙ, 1 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил укрепление сотрудничества с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подчеркнув ключевую роль этой организации в мирном использовании ядерных технологий, сообщает МИД страны в заявлении на официальном сайте. "В ходе телефонного разговора Его Высочество шейх Абдалла подтвердил поддержку ОАЭ ключевой роли МАГАТЭ в содействии мирному использованию ядерных энергетических технологий для достижения устойчивого развития при полном соблюдении международных стандартов безопасности и нераспространения", - говорится в публикации. Глава МИД ОАЭ подчеркнул, что МАГАТЭ "сыграло ключевую роль в продвижении эмиратской мирной ядерной программы в соответствии с самыми высокими международными стандартами ядерной безопасности, защиты и нераспространения". Также отмечается, что стороны обменялись мнениями по поводу ситуации и последних событий в регионе. В 2024 году в ОАЭ был введен в строй последний четвертый энергоблок АЭС "Барака", которая покрывает около четверти потребностей страны в электроэнергии.

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мировая экономика, оаэ, рафаэль гросси, магатэ, мид