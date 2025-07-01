Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД ОАЭ подчеркнул роль МАГАТЭ в использовании мирного атома - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250701/magate-859065860.html
Глава МИД ОАЭ подчеркнул роль МАГАТЭ в использовании мирного атома
Глава МИД ОАЭ подчеркнул роль МАГАТЭ в использовании мирного атома - 01.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД ОАЭ подчеркнул роль МАГАТЭ в использовании мирного атома
Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил укрепление сотрудничества с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подчеркнув ключевую роль | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T14:10+0300
2025-07-01T14:10+0300
политика
мировая экономика
оаэ
рафаэль гросси
магатэ
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16676f9f166b7945343f59f3d8d803ac.jpg
ДУБАЙ, 1 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил укрепление сотрудничества с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подчеркнув ключевую роль этой организации в мирном использовании ядерных технологий, сообщает МИД страны в заявлении на официальном сайте. "В ходе телефонного разговора Его Высочество шейх Абдалла подтвердил поддержку ОАЭ ключевой роли МАГАТЭ в содействии мирному использованию ядерных энергетических технологий для достижения устойчивого развития при полном соблюдении международных стандартов безопасности и нераспространения", - говорится в публикации. Глава МИД ОАЭ подчеркнул, что МАГАТЭ "сыграло ключевую роль в продвижении эмиратской мирной ядерной программы в соответствии с самыми высокими международными стандартами ядерной безопасности, защиты и нераспространения". Также отмечается, что стороны обменялись мнениями по поводу ситуации и последних событий в регионе. В 2024 году в ОАЭ был введен в строй последний четвертый энергоблок АЭС "Барака", которая покрывает около четверти потребностей страны в электроэнергии.
https://1prime.ru/20250628/iran-858992189.html
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8575adf2c61eedd5948986f4550296c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, оаэ, рафаэль гросси, магатэ, мид
Политика, Мировая экономика, ОАЭ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, МИД
14:10 01.07.2025
 
Глава МИД ОАЭ подчеркнул роль МАГАТЭ в использовании мирного атома

Глава МИД ОАЭ Аль Нахайян подчеркнул роль МАГАТЭ в мирном использовании ядерных технологий

© Фото : IAEAМАГАТЭ
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© Фото : IAEA
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 1 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил укрепление сотрудничества с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, подчеркнув ключевую роль этой организации в мирном использовании ядерных технологий, сообщает МИД страны в заявлении на официальном сайте.
"В ходе телефонного разговора Его Высочество шейх Абдалла подтвердил поддержку ОАЭ ключевой роли МАГАТЭ в содействии мирному использованию ядерных энергетических технологий для достижения устойчивого развития при полном соблюдении международных стандартов безопасности и нераспространения", - говорится в публикации.
Глава МИД ОАЭ подчеркнул, что МАГАТЭ "сыграло ключевую роль в продвижении эмиратской мирной ядерной программы в соответствии с самыми высокими международными стандартами ядерной безопасности, защиты и нераспространения".
Также отмечается, что стороны обменялись мнениями по поводу ситуации и последних событий в регионе.
В 2024 году в ОАЭ был введен в строй последний четвертый энергоблок АЭС "Барака", которая покрывает около четверти потребностей страны в электроэнергии.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
Иран отказал главе МАГАТЭ в доступе к своим ядерным объектам
28 июня, 18:31
 
ПолитикаМировая экономикаОАЭРафаэль ГроссиМАГАТЭМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала