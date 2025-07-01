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В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке - 01.07.2025, ПРАЙМ
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В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке
В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке - 01.07.2025, ПРАЙМ
В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке
В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке, заявила РИА Новости жительница Киева, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T02:52+0300
2025-07-01T02:52+0300
экономика
общество
мировая экономика
украина
москва
киев
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке, заявила РИА Новости жительница Киева, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности. "В магазинах очень сильно огрызаются, угрожают... Это мой язык, почему я не имею права на русском говорить? Его сильно запрещают во всех магазинах, ларьках, то есть очень грубо относятся и плохо к русскому языку", — рассказала женщина. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
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общество , мировая экономика, украина, москва, киев, оон
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, ООН
02:52 01.07.2025
 
В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке

Жительница Киева: в магазинах угрожают за разговоры на русском языке

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке, заявила РИА Новости жительница Киева, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.
"В магазинах очень сильно огрызаются, угрожают... Это мой язык, почему я не имею права на русском говорить? Его сильно запрещают во всех магазинах, ларьках, то есть очень грубо относятся и плохо к русскому языку", — рассказала женщина.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
 
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