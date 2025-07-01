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Путин обсудил с Макроном урегулирование на Украине - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Путин обсудил с Макроном урегулирование на Украине
Путин обсудил с Макроном урегулирование на Украине - 01.07.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил с Макроном урегулирование на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T19:12+0300
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общество
рф
франция
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Ключевые заявления президента России — в материале ПРАЙМ.Украина"Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии".
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общество , рф, франция, владимир путин, эммануэль макрон
Общество , РФ, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
19:12 01.07.2025 (обновлено: 19:27 01.07.2025)
 
Путин обсудил с Макроном урегулирование на Украине

Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Макроном

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Ключевые заявления президента России — в материале ПРАЙМ.

Украина

  • украинский конфликт — следствие политики западных государств;
  • Запад игнорировал интересы безопасности России, создавал на Украине антироссийский плацдарм, потворствовал нарушениям прав русскоязычных жителей;
  • сейчас западные страны поставляют киевскому режиму современные вооружения, затягивая боевые действия.
"Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии".
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