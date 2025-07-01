Путин обсудил с Макроном урегулирование на Украине
Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Макроном
© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Ключевые заявления президента России — в материале ПРАЙМ.
Украина
- украинский конфликт — следствие политики западных государств;
- Запад игнорировал интересы безопасности России, создавал на Украине антироссийский плацдарм, потворствовал нарушениям прав русскоязычных жителей;
- сейчас западные страны поставляют киевскому режиму современные вооружения, затягивая боевые действия.
"Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии".