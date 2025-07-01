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Путин обсудил с Макроном урегулирование на Украине

Путин обсудил с Макроном урегулирование на Украине - 01.07.2025, ПРАЙМ

Путин обсудил с Макроном урегулирование на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T19:12+0300

2025-07-01T19:12+0300

2025-07-01T19:27+0300

общество

рф

франция

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Ключевые заявления президента России — в материале ПРАЙМ.Украина"Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии".

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франция

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2025

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общество , рф, франция, владимир путин, эммануэль макрон