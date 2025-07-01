https://1prime.ru/20250701/markirovka-859044826.html

Маркировка станет обязательной для новых групп бакалеи

Маркировка станет обязательной для новых групп бакалеи - 01.07.2025, ПРАЙМ

Маркировка станет обязательной для новых групп бакалеи

Маркировка станет обязательной для новых групп бакалейных и парфюмерно-косметических товаров с 1 июля - это коснется, в частности, специй, сухих супов и... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T00:30+0300

2025-07-01T00:30+0300

2025-07-01T00:30+0300

бизнес

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Маркировка станет обязательной для новых групп бакалейных и парфюмерно-косметических товаров с 1 июля - это коснется, в частности, специй, сухих супов и дезодорантов, соответствующие постановления правительства РФ вступили в силу. Так, в государственной системе маркировки "Честный знак" рассказали РИА Новости, что в ходе нового этапа производители и импортеры обязаны наносить коды маркировки на широкий ассортимент бакалеи: соусы, специи, приправы, пряности, сухие бульоны, сухие супы и уксусы. При этом более 6,6 тысячи тонн продукции промаркировано заблаговременно, основную долю составляют соусы – 95% от всего объема, 5% – сухие супы, уксусы и специи. Первым этапом, с 1 мая 2025 года, была введена маркировка снеков. При этом предусмотрены и исключения: специи весом 1 грамм и менее, соусы 30 грамм и менее, а также ряд других послаблений. Отмечается, что производители и импортеры смогут продолжать реализовывать немаркированные остатки товаров, введенные в оборот ранее, до окончания их сроков годности. Импортерам предоставлен дополнительный льготный срок до 1 августа 2025 года для ввоза немаркированных остатков продукции второго этапа, которые были закуплены до начала маркировки. Также с 1 июля будет обязательным нанесение кодов маркировки на средства для волос - например шампуни, лаки, а также дезодоранты и средства для бритья. Кроме того, маркировке подлежат составы для принятия ванн и средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях. Однако предусмотрены и исключения: товары объемом до 5 миллилитров или массой до 5 граммов, товары, которые в магазине отпускаются на развес и упаковываются в присутствии потребителя, также в обязательный перечень не вошли благовония в виде палочек и растворы для хранения контактных линз. В "Честном знаке" сообщили РИА Новости, что производители и импортеры до вступления в силу второго этапа обязательных требований уже производят значительные объемы промаркированной продукции: более 27,4 миллиона единиц средств для волос, свыше 5,6 миллиона дезодорантов и антиперспирантов, около 3,3 миллиона средств для ароматизации. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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