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Маск пообещал, что конгрессмены проиграют праймериз в следующем году

Маск пообещал, что конгрессмены проиграют праймериз в следующем году - 01.07.2025, ПРАЙМ

Маск пообещал, что конгрессмены проиграют праймериз в следующем году

Американский предприниматель Илон Маск пообещал, что конгрессмены, выступающие за законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, проиграют... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T06:47+0300

2025-07-01T06:47+0300

2025-07-01T06:47+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск пообещал, что конгрессмены, выступающие за законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что он сделает на Земле. "Каждый член конгресса, который выступал за сокращение государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за крупнейшее в истории увеличение долга, должен опустить голову от стыда! И они проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле", - написал Маск в социальной сети X. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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