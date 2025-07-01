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Медь слабо дорожает на фоне удешевления доллара

Медь слабо дорожает на фоне удешевления доллара - 01.07.2025, ПРАЙМ

Медь слабо дорожает на фоне удешевления доллара

Стоимость меди во вторник слабо растет на фоне удешевления доллара, инвесторы оценивают статистику по экономике крупнейшего импортера и потребителя меди -... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T08:41+0300

2025-07-01T08:41+0300

2025-07-01T08:41+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник слабо растет на фоне удешевления доллара, инвесторы оценивают статистику по экономике крупнейшего импортера и потребителя меди - Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.31 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,35%, до 5,1005 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.31 мск снижался на 0,06% - до 96,72 пункта, а к иене доллар дешевел примерно на 0,27%. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,09%, до 9 869 долларов, стоимость алюминия - поднялась на 0,1%, до 2 597,5 доллара, цинка - опустилась на 0,99%, до 2 751,5 доллара. Также инвесторы могут оценивать макростатистику. Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, в июне вырос до 50,4 пункта с 48,3 пункта в мае, значение оказалось выше прогноза в 49 пунктов. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.

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