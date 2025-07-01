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Американский спутник за $88 млн пропал в космосе - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Американский спутник за $88 млн пропал в космосе
Американский спутник за $88 млн пропал в космосе - 01.07.2025, ПРАЙМ
Американский спутник за $88 млн пропал в космосе
Спутник, который при поддержке миллиардера Джеффа Безоса был выведен на орбиту для наблюдения за выбросами метана в нефтегазовой отрасли, пропал в космосе,... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T20:33+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Спутник, который при поддержке миллиардера Джеффа Безоса был выведен на орбиту для наблюдения за выбросами метана в нефтегазовой отрасли, пропал в космосе, передает агентство Reuters со ссылкой на американский Фонд защиты окружающей среды (EDF). Аппарат MethaneSAT с марта собирал данные о выбросах и изображения с буровых площадок, трубопроводов и перерабатывающих предприятий по всему миру, но сбился с курса около десяти дней назад, сообщил EDF, руководивший этим проектом. Последнее известное местоположение спутника было над Шпицбергеном. В фонде заявили, что не ожидают его восстановления: он уже отключен от питания. По данным EDF, строительство и запуск спутника обошлись в 88 миллионов долларов. Организация получила грант в размере 100 миллионов долларов от Bezos Earth Fund в 2020 году и финансовую поддержку от других крупных спонсоров. Проект также был реализован в партнерстве с Новозеландским космическим агентством. По словам представителей фонда, у них есть страховка для покрытия убытков, его инженеры расследуют произошедшее.
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джефф безос, edf, космос, наука
Джефф Безос, EDF, космос, Наука
20:33 01.07.2025
 
Американский спутник за $88 млн пропал в космосе

Reuters: спутник для наблюдения за выбросами метана за $88 млн пропал в космосе

© flickr.com / SpaceXСтарт ракеты Falcon 9 со спутником SES–10 с космодрома на мысе Канаверал. 30 марта 2017
Старт ракеты Falcon 9 со спутником SES–10 с космодрома на мысе Канаверал. 30 марта 2017 - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© flickr.com / SpaceX
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Спутник, который при поддержке миллиардера Джеффа Безоса был выведен на орбиту для наблюдения за выбросами метана в нефтегазовой отрасли, пропал в космосе, передает агентство Reuters со ссылкой на американский Фонд защиты окружающей среды (EDF).
Аппарат MethaneSAT с марта собирал данные о выбросах и изображения с буровых площадок, трубопроводов и перерабатывающих предприятий по всему миру, но сбился с курса около десяти дней назад, сообщил EDF, руководивший этим проектом.
Последнее известное местоположение спутника было над Шпицбергеном. В фонде заявили, что не ожидают его восстановления: он уже отключен от питания.
По данным EDF, строительство и запуск спутника обошлись в 88 миллионов долларов. Организация получила грант в размере 100 миллионов долларов от Bezos Earth Fund в 2020 году и финансовую поддержку от других крупных спонсоров. Проект также был реализован в партнерстве с Новозеландским космическим агентством.
По словам представителей фонда, у них есть страховка для покрытия убытков, его инженеры расследуют произошедшее.
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Джефф БезосEDFкосмосНаука
 
 
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