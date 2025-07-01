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Американский спутник за $88 млн пропал в космосе

Американский спутник за $88 млн пропал в космосе - 01.07.2025, ПРАЙМ

Американский спутник за $88 млн пропал в космосе

Спутник, который при поддержке миллиардера Джеффа Безоса был выведен на орбиту для наблюдения за выбросами метана в нефтегазовой отрасли, пропал в космосе,... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T20:33+0300

2025-07-01T20:33+0300

2025-07-01T20:33+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Спутник, который при поддержке миллиардера Джеффа Безоса был выведен на орбиту для наблюдения за выбросами метана в нефтегазовой отрасли, пропал в космосе, передает агентство Reuters со ссылкой на американский Фонд защиты окружающей среды (EDF). Аппарат MethaneSAT с марта собирал данные о выбросах и изображения с буровых площадок, трубопроводов и перерабатывающих предприятий по всему миру, но сбился с курса около десяти дней назад, сообщил EDF, руководивший этим проектом. Последнее известное местоположение спутника было над Шпицбергеном. В фонде заявили, что не ожидают его восстановления: он уже отключен от питания. По данным EDF, строительство и запуск спутника обошлись в 88 миллионов долларов. Организация получила грант в размере 100 миллионов долларов от Bezos Earth Fund в 2020 году и финансовую поддержку от других крупных спонсоров. Проект также был реализован в партнерстве с Новозеландским космическим агентством. По словам представителей фонда, у них есть страховка для покрытия убытков, его инженеры расследуют произошедшее.

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джефф безос, edf, космос, наука