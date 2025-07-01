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Минэнерго назвало индексацию тарифов на электроэнергию обоснованной

Минэнерго назвало индексацию тарифов на электроэнергию обоснованной - 01.07.2025, ПРАЙМ

Минэнерго назвало индексацию тарифов на электроэнергию обоснованной

Индексация тарифов на электроэнергию является естественным и экономически обоснованным процессом, так как повышение надежности электросетевого комплекса... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T00:27+0300

2025-07-01T00:27+0300

2025-07-01T00:27+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индексация тарифов на электроэнергию является естественным и экономически обоснованным процессом, так как повышение надежности электросетевого комплекса постоянно требует финансирования, заявили в Минэнерго России. С 1 июля 2025 года в России происходит плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%. Также индексация тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям единой национальной электрической сети (ЕНЭС) составила 11,5%, а на электроэнергию для населения - 12,6%. "Конечная цена на электроэнергию напрямую зависит от того, как функционирует электросетевой комплекс: износ и старение сетевого оборудования приводят к значительным потерям электроэнергии при передаче, что в конечном счете отражается на тарифе. Модернизация и повышение надежности электросетевого комплекса требуют поиска источников финансирования, в том числе путем плавного повышения тарифов, которое является естественным и экономически обоснованным процессом", - сказано в сообщении. В Минэнерго напомнили, что с 1 января этого года в России действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию, и благодаря этому размер платежей зависит от объема потребляемой энергии. "От 90% до 98% потребителей - в зависимости от региона - укладываются в первый диапазон и оплачивают электроэнергию по самому низкому тарифу", - добавили там. В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) сообщили, что ведомство ежегодно устанавливает предельные - минимальные и максимальные - уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, основываясь на параметрах прогноза социально-экономического развития РФ. Ведомство также напомнило, что для льготных категорий граждан действуют механизмы адресной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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