https://1prime.ru/20250701/minfin--859072206.html

Минфин 2 июля предложит ОФЗ двух выпусков

Минфин 2 июля предложит ОФЗ двух выпусков - 01.07.2025, ПРАЙМ

Минфин 2 июля предложит ОФЗ двух выпусков

Минфин России в среду, 2 июля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T16:13+0300

2025-07-01T16:13+0300

2025-07-01T16:13+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 2 июля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26224 с погашением в мае 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

https://1prime.ru/20250630/minfin--859025155.html

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рынок, финансы, россия, минфин рф, офз