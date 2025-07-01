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Минфин 2 июля предложит ОФЗ двух выпусков
Минфин 2 июля предложит ОФЗ двух выпусков - 01.07.2025, ПРАЙМ
Минфин 2 июля предложит ОФЗ двух выпусков
Минфин России в среду, 2 июля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T16:13+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 2 июля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26224 с погашением в мае 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
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рынок, финансы, россия, минфин рф, офз
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, ОФЗ
Минфин 2 июля предложит ОФЗ двух выпусков
Минфин 2 июля на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 2 июля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26224 с погашением в мае 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
Минфин предложит на аукционах ОФЗ на 1,5 триллиона рублей