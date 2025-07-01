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Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну

Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну - 01.07.2025, ПРАЙМ

Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну

Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T17:36+0300

2025-07-01T17:36+0300

2025-07-01T17:36+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам налогоплательщиков, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать "внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков". Вот доказательство из той самой бюджетной декларации, одобренной всем правительством", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов 21 апреля сообщил, что кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагает разрешить налоговикам доступ к счетам и сейфам граждан. Министр финансов Украины Сергей Марченко в январе заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины.

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финансы, банки, украина, рф, алексей гончаренко, сергей марченко, минфин, рада