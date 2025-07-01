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Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/minfin--859074388.html
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну - 01.07.2025, ПРАЙМ
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну
Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T17:36+0300
2025-07-01T17:36+0300
экономика
финансы
банки
украина
рф
алексей гончаренко
сергей марченко
минфин
рада
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам налогоплательщиков, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать "внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков". Вот доказательство из той самой бюджетной декларации, одобренной всем правительством", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов 21 апреля сообщил, что кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагает разрешить налоговикам доступ к счетам и сейфам граждан. Министр финансов Украины Сергей Марченко в январе заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины.
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финансы, банки, украина, рф, алексей гончаренко, сергей марченко, минфин, рада
Экономика, Финансы, Банки, УКРАИНА, РФ, Алексей Гончаренко, Сергей Марченко, Минфин, Рада
17:36 01.07.2025
 
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну

Депутат Рады Железняк: Минфин Украины планирует ослабить банковскую тайну

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежные купюры Украины
Денежные купюры Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам налогоплательщиков, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать "внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков". Вот доказательство из той самой бюджетной декларации, одобренной всем правительством", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов 21 апреля сообщил, что кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагает разрешить налоговикам доступ к счетам и сейфам граждан.
Министр финансов Украины Сергей Марченко в январе заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины.
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ЭкономикаФинансыБанкиУКРАИНАРФАлексей ГончаренкоСергей МарченкоМинфинРада
 
 
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