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Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну - 01.07.2025, ПРАЙМ
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну
Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T17:36+0300
2025-07-01T17:36+0300
2025-07-01T17:36+0300
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам налогоплательщиков, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать "внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков". Вот доказательство из той самой бюджетной декларации, одобренной всем правительством", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов 21 апреля сообщил, что кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагает разрешить налоговикам доступ к счетам и сейфам граждан. Министр финансов Украины Сергей Марченко в январе заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины.
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финансы, банки, украина, рф, алексей гончаренко, сергей марченко, минфин, рада
Экономика, Финансы, Банки, УКРАИНА, РФ, Алексей Гончаренко, Сергей Марченко, Минфин, Рада
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну
Депутат Рады Железняк: Минфин Украины планирует ослабить банковскую тайну
МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам налогоплательщиков, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать "внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков". Вот доказательство из той самой бюджетной декларации, одобренной всем правительством", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов 21 апреля сообщил, что кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагает разрешить налоговикам доступ к счетам и сейфам граждан.
Министр финансов Украины Сергей Марченко в январе заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины.
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