https://1prime.ru/20250701/minfin-859046773.html

В Минфине рассказали, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО

В Минфине рассказали, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО - 01.07.2025, ПРАЙМ

В Минфине рассказали, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО

Дата, с которой в России начнётся рассылка штрафов за отсутствие у водителей полиса ОСАГО, выявленное с помощью камер фото- и видеофиксации, пока не определена, | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T03:46+0300

2025-07-01T03:46+0300

2025-07-01T03:46+0300

россия

общество

рф

москва

владимир путин

евгений уфимцев

рса

минфин

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859046773.jpg?1751330805

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Дата, с которой в России начнётся рассылка штрафов за отсутствие у водителей полиса ОСАГО, выявленное с помощью камер фото- и видеофиксации, пока не определена, предполагается, что система проверок заработает до 1 ноября 2025 года, сообщили РИА Новости в Минфине России. "Дата привлечения водителей к ответственности за отсутствие у них полиса ОСАГО с помощью камер пока не определена, система заработает до 1 ноября 2025 года", – сообщили в министерстве. Предложение ввести автоматическую проверку наличия полисов ОСАГО у автовладельцев с использованием камер фото- и видеофиксации публично обсуждалось на заседании Госсовета в апреле. По итогам заседания президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать администрирование таких нарушений, обеспечив применение для этих целей средств фото и видеофиксации. Срок исполнения поручения – 1 ноября текущего года. Страховщики полагают, что технических препятствия для введения контроля наличия ОСАГО через камеры нет уже сейчас. Они обсуждали эту идею с властями с прошлого года, и предлагали ввести ее сперва в виде эксперимента, чтобы водители на первом этапе получали только уведомления о нарушении через портал госуслуг, но без штрафов. РСА планировал запустить такой эксперимент с 1 марта текущего года, однако позже из-за возникших сложностей отложили его до 30 июня. Никаких официальных решений по эксперименту принято так и не было. А в поручении президента РФ речь идет не об эксперименте, а о запуске системы в полном объеме со штрафами. "Проверка наличия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации в первую очередь затронет тот сегмент автовладельцев, кто использует транспортные средства в местах с большой концентрацией дорожных камер – большие города, федеральные, крупные региональные трассы", - заявил РИА Новости глава РСА Евгений Уфимцев. Сейчас, по оценкам страховщиков, без обязательных полисов ездят порядка 7-10% автовладельцев в России. "При этом указанные водители, зная о том, что основная часть их пути контролируется камерами, как правило, более дисциплинированы, что можно будет ожидать и в части оформления полисов ОСАГО. С учетом ежегодного увеличения количества камер, а также иных мер, принимаемых в том числе страховщиками, РСА ожидает значительного снижения количества владельцев транспортных средств без полисов", - отметил он. В настоящий момент на портале госуслуг и в соответствующих мобильных приложениях граждане могут получать и оплачивать штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные дорожными камерами. Но контроля полисов ОСАГО через камеры нет. Штраф за отсутствие обязательной страховки для автовладельца может составлять от 800 до 5 тысяч рублей.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, москва, владимир путин, евгений уфимцев, рса, минфин, госсовет