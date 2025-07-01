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Минпромторг предложил увеличить долю российского вина на полках до 30-40%
Минпромторг предложил увеличить долю российского вина на полках до 30-40% - 01.07.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил увеличить долю российского вина на полках до 30-40%
Минпромторг РФ готов предложить увеличение доли российского вина на полках до 30-40% при удовлетворении спроса отечественными виноделами, заявил министр... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T12:47+0300
2025-07-01T12:47+0300
2025-07-01T12:47+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ готов предложить увеличение доли российского вина на полках до 30-40% при удовлетворении спроса отечественными виноделами, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Будем смотреть. Если легко пройдет и мы не увидим никаких сложностей, то потом с коллегами из Минсельхоза будем анализировать количество марок, новых видов вина, которые будут у нас появляться, и будем готовы выходить с предложением о расширении этих 20% до 30-40%, в зависимости от того, как наши виноделы будут готовы удовлетворять потребности", - сказал он в Совете Федерации.
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бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, минсельхоз, совет федерации
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Минсельхоз, Совет Федерации
Минпромторг предложил увеличить долю российского вина на полках до 30-40%
Алиханов: Минпромторг готов предложить увеличить долю российского вина на полках до 30-40%
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ готов предложить увеличение доли российского вина на полках до 30-40% при удовлетворении спроса отечественными виноделами, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"Будем смотреть. Если легко пройдет и мы не увидим никаких сложностей, то потом с коллегами из Минсельхоза будем анализировать количество марок, новых видов вина, которые будут у нас появляться, и будем готовы выходить с предложением о расширении этих 20% до 30-40%, в зависимости от того, как наши виноделы будут готовы удовлетворять потребности", - сказал он в Совете Федерации.
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