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Минпромторг поддержал идею о распространении закона о такси на каршеринг
Минпромторг поддержал идею о распространении закона о такси на каршеринг - 01.07.2025, ПРАЙМ
Минпромторг поддержал идею о распространении закона о такси на каршеринг
Минпромторг РФ поддерживает идею о распространении закона о локализации такси также на каршеринг, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:25+0300
2025-07-01T13:25+0300
2025-07-01T13:25+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддерживает идею о распространении закона о локализации такси также на каршеринг, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Здесь хотел поблагодарить… всех коллег Совета Федерации за предложение по законопроекту о такси. И я знаю, что аналогичная инициатива вами озвучена была на недавней встрече с председателем правительства (Михаил Мишустин - ред.) относительно распространения этого законопроекта и на рынок каршеринга. Мы горячо поддерживаем это предложение и будем максимально быстро двигаться для того, чтобы обеспечить его принятие", - сообщил Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
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бизнес, россия, рф, антон алиханов, михаил мишустин, владимир путин, совет федерации, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Совет Федерации, Минпромторг
Минпромторг поддержал идею о распространении закона о такси на каршеринг
Минпромторг поддержал идею о распространении закона о локализации такси на каршеринг
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддерживает идею о распространении закона о локализации такси также на каршеринг, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"Здесь хотел поблагодарить… всех коллег Совета Федерации за предложение по законопроекту о такси. И я знаю, что аналогичная инициатива вами озвучена была на недавней встрече с председателем правительства (Михаил Мишустин - ред.) относительно распространения этого законопроекта и на рынок каршеринга. Мы горячо поддерживаем это предложение и будем максимально быстро двигаться для того, чтобы обеспечить его принятие", - сообщил Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
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