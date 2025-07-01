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В Минтрансе рассказали о сокращении потребления дизельного топлива
В Минтрансе рассказали о сокращении потребления дизельного топлива - 01.07.2025, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о сокращении потребления дизельного топлива
Российский транспорт к 2030 году сократит потребление дизельного топлива на четверть, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:22+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российский транспорт к 2030 году сократит потребление дизельного топлива на четверть, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев. Во вторник в Тяньцзине (Китай) состоялась встреча представителей высокого уровня Глобального форума по устойчивому транспорту. В мероприятии приняли участие делегации из 20 государств, в числе которых заместители министров и руководители профильных департаментов транспортных ведомств. Там выступил Зверев. "Большое внимание уделяется использованию низкоуглеродных видов топлива. Вносим вклад в снижение транспортных выбросов: внедряем электросуда на реках и двухтопливные паромы, продолжаем электрификацию железных дорог и перевод тепловозов на газ. К 2030 году сократим потребление дизельного топлива на 25%", – цитирует Минтранс слова Зверева. Особое внимание в России, добавляет министерство, уделяется расширению сети электробусов и трамваев, внедрению интеллектуальных систем управления дорожным движением, организации работы общественного транспорта.
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Бизнес, МОСКВА, РФ, КИТАЙ
В Минтрансе рассказали о сокращении потребления дизельного топлива
Минтранс: транспорт РФ к 2030 году сократит потребление дизельного топлива на четверть
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российский транспорт к 2030 году сократит потребление дизельного топлива на четверть, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.
Во вторник в Тяньцзине (Китай) состоялась встреча представителей высокого уровня Глобального форума по устойчивому транспорту. В мероприятии приняли участие делегации из 20 государств, в числе которых заместители министров и руководители профильных департаментов транспортных ведомств. Там выступил Зверев.
"Большое внимание уделяется использованию низкоуглеродных видов топлива. Вносим вклад в снижение транспортных выбросов: внедряем электросуда на реках и двухтопливные паромы, продолжаем электрификацию железных дорог и перевод тепловозов на газ. К 2030 году сократим потребление дизельного топлива на 25%", – цитирует Минтранс слова Зверева.
Особое внимание в России, добавляет министерство, уделяется расширению сети электробусов и трамваев, внедрению интеллектуальных систем управления дорожным движением, организации работы общественного транспорта.
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