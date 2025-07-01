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Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год

Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год - 01.07.2025, ПРАЙМ

Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год

Грядущие новогодние каникулы продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T09:16+0300

2025-07-01T09:16+0300

2025-07-01T09:21+0300

россия

антон котяков

минтруд

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Грядущие новогодние каникулы продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года", - передаются в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.Также сообщается, что россияне будут отдыхать 6 дней на майские праздники 2026 года, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Отдых на 23 февраля, 8 марта и День России продлится по 3 дня.

https://1prime.ru/20250612/perelety-858441091.html

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россия, антон котяков, минтруд