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Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год
Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год - 01.07.2025, ПРАЙМ
Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год
Грядущие новогодние каникулы продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T09:16+0300
2025-07-01T09:21+0300
россия
антон котяков
минтруд
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Грядущие новогодние каникулы продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года", - передаются в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.Также сообщается, что россияне будут отдыхать 6 дней на майские праздники 2026 года, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Отдых на 23 февраля, 8 марта и День России продлится по 3 дня.
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россия, антон котяков, минтруд
РОССИЯ, Антон Котяков, Минтруд
09:16 01.07.2025 (обновлено: 09:21 01.07.2025)
 
Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год

Минтруд: грядущие новогодние праздники в России продлятся 12 дней

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Грядущие новогодние каникулы продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года", - передаются в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.
Также сообщается, что россияне будут отдыхать 6 дней на майские праздники 2026 года, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Отдых на 23 февраля, 8 марта и День России продлится по 3 дня.
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В ГД предложили регулировать цены на внутренние перелеты в праздники
12 июня, 16:39
 
РОССИЯАнтон КотяковМинтруд
 
 
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