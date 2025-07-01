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Мишустин сообщил о снижении уровня бедности в России - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин сообщил о снижении уровня бедности в России
Мишустин сообщил о снижении уровня бедности в России - 01.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин сообщил о снижении уровня бедности в России
Уровень бедности в России по итогам 2024 года составил 7,2%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:01+0300
2025-07-01T15:01+0300
экономика
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Уровень бедности в России по итогам 2024 года составил 7,2%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По итогам прошлого года она составила 7,2%", - сказал глава кабмина на стратегической сессии "Снижение бедности, сокращение неравенства и увеличение реальных доходов граждан". Премьер-министр РФ отметил, что в соответствии с утвержденными главой государства национальными целями развития к 2030 году этот показатель должен быть ниже 7%. "Правительство продолжает работу по повышению благополучия людей", - добавил Мишустин.
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россия, общество , михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин
15:01 01.07.2025
 
Мишустин сообщил о снижении уровня бедности в России

Мишустин: уровень бедности в России по итогам 2024 года составил 7,2%

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
© POOL
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Уровень бедности в России по итогам 2024 года составил 7,2%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По итогам прошлого года она составила 7,2%", - сказал глава кабмина на стратегической сессии "Снижение бедности, сокращение неравенства и увеличение реальных доходов граждан".
Премьер-министр РФ отметил, что в соответствии с утвержденными главой государства национальными целями развития к 2030 году этот показатель должен быть ниже 7%.
"Правительство продолжает работу по повышению благополучия людей", - добавил Мишустин.
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