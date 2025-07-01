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Мишустин рассказал об оптимизации процесса назначения льгот и пособий - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/mishustin-859068622.html
Мишустин рассказал об оптимизации процесса назначения льгот и пособий
Мишустин рассказал об оптимизации процесса назначения льгот и пособий - 01.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал об оптимизации процесса назначения льгот и пособий
Власти продолжат работу по оптимизации и упрощению процесса назначения выплат, льгот и пособий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:08+0300
2025-07-01T15:08+0300
экономика
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Власти продолжат работу по оптимизации и упрощению процесса назначения выплат, льгот и пособий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник провел стратегическую сессию "Снижение бедности, сокращение неравенства и увеличение реальных доходов граждан". "Будем и дальше оптимизировать, упрощать процессы назначения и предоставления различных льгот, выплат, пособий. Для этого мы продолжаем внедрять и совершенствовать механизмы социального казначейства, благодаря чему человеку не приходится обращаться в ведомства, собирать какие-то дополнительные документы. Достаточно подать одно заявление, а в ряде случаев и оно не требуется. Помощь проактивно оказывается сразу", - сказал Мишустин в ходе сессии. Российский премьер добавил, что свыше 60 мер поддержки переведены на оптимизированную схему предоставления гражданам, подчеркнув, что к концу 2025 года необходимо завершить работу по переводу на аналогичные принципы еще 12 федеральных мер поддержки. "Попросил бы руководителей всех ведомств обеспечить слаженное взаимодействие, чтобы сделать получение государственной помощи максимально удобным и простым для людей", - резюмировал Мишустин.
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россия, общество , михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин
15:08 01.07.2025
 
Мишустин рассказал об оптимизации процесса назначения льгот и пособий

Мишустин: власти продолжат оптимизацию процесса назначения льгот и пособий

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Власти продолжат работу по оптимизации и упрощению процесса назначения выплат, льгот и пособий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник провел стратегическую сессию "Снижение бедности, сокращение неравенства и увеличение реальных доходов граждан".
"Будем и дальше оптимизировать, упрощать процессы назначения и предоставления различных льгот, выплат, пособий. Для этого мы продолжаем внедрять и совершенствовать механизмы социального казначейства, благодаря чему человеку не приходится обращаться в ведомства, собирать какие-то дополнительные документы. Достаточно подать одно заявление, а в ряде случаев и оно не требуется. Помощь проактивно оказывается сразу", - сказал Мишустин в ходе сессии.
Российский премьер добавил, что свыше 60 мер поддержки переведены на оптимизированную схему предоставления гражданам, подчеркнув, что к концу 2025 года необходимо завершить работу по переводу на аналогичные принципы еще 12 федеральных мер поддержки.
"Попросил бы руководителей всех ведомств обеспечить слаженное взаимодействие, чтобы сделать получение государственной помощи максимально удобным и простым для людей", - резюмировал Мишустин.
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