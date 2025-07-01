https://1prime.ru/20250701/mishustin-859068798.html

МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил Мишустин

МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил Мишустин - 01.07.2025, ПРАЙМ

МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил Мишустин

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T15:12+0300

2025-07-01T15:12+0300

2025-07-01T15:12+0300

экономика

россия

общество

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/42/840784259_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_36a78da7f702d2fc4cb962a2a664ba3d.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По указанию президента правительство последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда темпами, которые опережают инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5% , превысил 22 400 рублей. В следующем году, конечно, нужен не меньший рост... А к 2030 году предстоит довести МРОТ до 35 тысяч рублей", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.

https://1prime.ru/20250620/mrot-858709216.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , михаил мишустин