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МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил Мишустин - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил Мишустин
МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил Мишустин - 01.07.2025, ПРАЙМ
МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил Мишустин
Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:12+0300
2025-07-01T15:12+0300
экономика
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По указанию президента правительство последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда темпами, которые опережают инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5% , превысил 22 400 рублей. В следующем году, конечно, нужен не меньший рост... А к 2030 году предстоит довести МРОТ до 35 тысяч рублей", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.
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россия, общество , михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин
15:12 01.07.2025
 
МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил Мишустин

Мишустин: МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей

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© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По указанию президента правительство последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда темпами, которые опережают инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5% , превысил 22 400 рублей. В следующем году, конечно, нужен не меньший рост... А к 2030 году предстоит довести МРОТ до 35 тысяч рублей", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Минтруд озвучил размер МРОТ в России в 2026 году
20 июня, 10:37
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМихаил Мишустин
 
 
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