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МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил Мишустин
МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил Мишустин - 01.07.2025, ПРАЙМ
МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил Мишустин
Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:12+0300
2025-07-01T15:12+0300
2025-07-01T15:12+0300
экономика
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михаил мишустин
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По указанию президента правительство последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда темпами, которые опережают инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5% , превысил 22 400 рублей. В следующем году, конечно, нужен не меньший рост... А к 2030 году предстоит довести МРОТ до 35 тысяч рублей", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.
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россия, общество , михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин
МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил Мишустин
Мишустин: МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По указанию президента правительство последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда темпами, которые опережают инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5% , превысил 22 400 рублей. В следующем году, конечно, нужен не меньший рост... А к 2030 году предстоит довести МРОТ до 35 тысяч рублей", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.
Минтруд озвучил размер МРОТ в России в 2026 году