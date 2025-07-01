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Мишустин рассказал о росте страховых пенсий

Мишустин рассказал о росте страховых пенсий - 01.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о росте страховых пенсий

Страховые пенсии в России с 2026 года будут увеличиваться дважды в год – с февраля и с апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T15:47+0300

2025-07-01T15:47+0300

2025-07-01T15:47+0300

экономика

россия

михаил мишустин

социальный фонд

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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Страховые пенсии в России с 2026 года будут увеличиваться дважды в год – с февраля и с апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С 2026 года их страховые пенсии – тех, кто вышел на заслуженный отдых, - станут дважды увеличиваться: с февраля - к уровню инфляции за прошедший год и с апреля - с учетом роста доходов Социального фонда", - сказал он в ходе стратегической сессии о снижении уровня бедности и увеличении реальных доходов граждан. Премьер отметил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии сначала подняли на 7,3%, а затем по поручению президента провели их дополнительное повышение, исходя из инфляции в 9,5%. "Очень важно, что по инициативе главы государства возобновили индексацию страховых пенсий для работающих граждан", - добавил Мишустин.

https://1prime.ru/20250629/pensii-858931937.html

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россия, михаил мишустин, социальный фонд