https://1prime.ru/20250701/mosbirzha-859070616.html

На Мосбирже будет доступно более 150 инструментов на торгах в выходные

На Мосбирже будет доступно более 150 инструментов на торгах в выходные - 01.07.2025, ПРАЙМ

На Мосбирже будет доступно более 150 инструментов на торгах в выходные

Московская биржа с 4 июля добавит 33 акции российских компаний на утренней и вечерней торговых сессиях, а с 5 июля эти ценные бумаги, а также акции ОВК и... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T15:45+0300

2025-07-01T15:45+0300

2025-07-01T15:45+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 4 июля добавит 33 акции российских компаний на утренней и вечерней торговых сессиях, а с 5 июля эти ценные бумаги, а также акции ОВК и "ВСМПО-Ависмы" станут доступны инвесторам в выходные дни, говорится в сообщении торговой площадки. "С 4 июля 2025 года на утренней и вечерней торговых сессиях рынка акций Московской биржи будут доступны еще 33 акции российских компаний. С 5 июля эти ценные бумаги, а также акции НПК "Объединенная Вагонная Компания" (UWGN) и корпорации ВСМПО-АВИСМА (VSMO) станут доступны инвесторам на торгах в выходные дни. Общее количество торговых инструментов на дополнительной торговой сессии выходного дня достигнет 154, из которых пять – биржевые фонды", - говорится в сообщении биржи. Утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 06.50 до 09.50 мск, на рынке облигаций – с 08.50 до 09.50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19.00 до 23.50 мск. "Торги в выходные дни на рынке акций стартовали в марте 2025 года. С этого момента сделки на них заключили более 710 тысяч физических лиц, общий объем торгов превысил 326 миллиардов рублей. С 28 июня на торгах в выходные инвесторы могут заключать сделки с паями БПИФов", - добавляется там же.

https://1prime.ru/20250701/yuan-859061645.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, торги, бпиф