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Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову
Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову - 01.07.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову
Мосгорсуд во вторник огласит приговор экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T00:20+0300
2025-07-01T00:20+0300
2025-07-01T00:20+0300
экономика
общество
россия
тимур иванов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд во вторник огласит приговор экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Оглашение приговора назначено на 1 июля в 15.00, сообщили в суде.
Процесс проходил в закрытом режиме. На прошлой неделе в прениях сторон гособвинитель запросил Иванову в качестве наказания 14,5 лет колонии общего режима, второму фигуранту Антону Филатову - 14 лет. Кроме того, суд просил обратить имущество Иванова в доход государства.
По делу заявлены иски потерпевших. Представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) просят взыскать 216 миллионов рублей, Агентства по страхованию вкладов (АСВ) - 3,9 миллиарда рублей.
Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а второй фигурант дела Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в деле появился новый эпизод о взятке. По словам источника РИА Новости, его вменили после того как Бородин заключил сделку со следствием.
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общество , россия, тимур иванов
Экономика, Общество , РОССИЯ, Тимур Иванов
Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову
Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову по делу о растрате
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд во вторник огласит приговор экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Оглашение приговора назначено на 1 июля в 15.00, сообщили в суде.
Процесс проходил в закрытом режиме. На прошлой неделе в прениях сторон гособвинитель запросил Иванову в качестве наказания 14,5 лет колонии общего режима, второму фигуранту Антону Филатову - 14 лет. Кроме того, суд просил обратить имущество Иванова в доход государства.
По делу заявлены иски потерпевших. Представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) просят взыскать 216 миллионов рублей, Агентства по страхованию вкладов (АСВ) - 3,9 миллиарда рублей.
Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а второй фигурант дела Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в деле появился новый эпизод о взятке. По словам источника РИА Новости, его вменили после того как Бородин заключил сделку со следствием.