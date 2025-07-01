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Мошенники стали создавать сайты под видом китайского маркетплейса - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Мошенники стали создавать сайты под видом китайского маркетплейса
Мошенники стали создавать сайты под видом китайского маркетплейса - 01.07.2025, ПРАЙМ
Мошенники стали создавать сайты под видом китайского маркетплейса
Мошенники для обмана россиян стали массово создавать фишинговые сайты под видом китайского маркетплейса Poizon, рассказали РИА Новости в Bi.Zone, добавив, что... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T02:46+0300
2025-07-01T02:46+0300
технологии
бизнес
финансы
москва
bi.zone
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мошенники для обмана россиян стали массово создавать фишинговые сайты под видом китайского маркетплейса Poizon, рассказали РИА Новости в Bi.Zone, добавив, что обнаружили более 20 таких ресурсов. "В июне специалисты ... зафиксировали регистрацию новых сайтов под видом Poizon. Всего обнаружили более 20 таких ресурсов. Мошенники часто эксплуатируют популярность маркетплейсов: создают сайты, внешне похожие на официальные. Оформив покупку на подобном сайте, пользователь не получает желаемый товар и остается без денег", - сообщили в компании. Отмечается, что ранее компания фиксировала схемы обмана, где злоумышленники открывали магазины на российских маркетплейсах. На следующий день после того, как потенциальная жертва оформляла заказ, ей приходило уведомление об отмене. Еще через день продавец-мошенник присылал на электронную почту покупателя извинение за отмену и предлагал приобрести тот же товар по более выгодной цене, но на другой площадке. Для этого нужно было перейти по ссылке, которая оказывалась фишинговой. Во избежание обмана эксперты рекомендуют смотреть на рейтинг продавца, дату регистрации магазина и наличие отзывов. "Фишинговые сайты часто используют адреса, похожие на настоящие, но с незначительными изменениями. Всегда проверяйте URL на наличие лишних символов, ошибок в написании или подозрительных доменов. Смотрите на безопасность соединения, обращайте внимание на предупреждения браузера и систем безопасности. С осторожностью относитесь к большим скидкам и акциям", - прокомментировал руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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192
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технологии, бизнес, финансы, москва, bi.zone
Технологии, Бизнес, Финансы, МОСКВА, bi.zone
02:46 01.07.2025
 
Мошенники стали создавать сайты под видом китайского маркетплейса

Bi. one: мошенники стали массово создавать фишинговые сайты под видом Poizon

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мошенники для обмана россиян стали массово создавать фишинговые сайты под видом китайского маркетплейса Poizon, рассказали РИА Новости в Bi.Zone, добавив, что обнаружили более 20 таких ресурсов.
"В июне специалисты ... зафиксировали регистрацию новых сайтов под видом Poizon. Всего обнаружили более 20 таких ресурсов. Мошенники часто эксплуатируют популярность маркетплейсов: создают сайты, внешне похожие на официальные. Оформив покупку на подобном сайте, пользователь не получает желаемый товар и остается без денег", - сообщили в компании.
Отмечается, что ранее компания фиксировала схемы обмана, где злоумышленники открывали магазины на российских маркетплейсах. На следующий день после того, как потенциальная жертва оформляла заказ, ей приходило уведомление об отмене. Еще через день продавец-мошенник присылал на электронную почту покупателя извинение за отмену и предлагал приобрести тот же товар по более выгодной цене, но на другой площадке. Для этого нужно было перейти по ссылке, которая оказывалась фишинговой.
Во избежание обмана эксперты рекомендуют смотреть на рейтинг продавца, дату регистрации магазина и наличие отзывов.
"Фишинговые сайты часто используют адреса, похожие на настоящие, но с незначительными изменениями. Всегда проверяйте URL на наличие лишних символов, ошибок в написании или подозрительных доменов. Смотрите на безопасность соединения, обращайте внимание на предупреждения браузера и систем безопасности. С осторожностью относитесь к большим скидкам и акциям", - прокомментировал руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.
 
ТехнологииБизнесФинансыМОСКВАbi.zone
 
 
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