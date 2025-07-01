https://1prime.ru/20250701/moshenniki-859047494.html

Мошенники разработали новую схему обмана россиян

Мошенники разработали новую схему обмана россиян - 01.07.2025, ПРАЙМ

Мошенники разработали новую схему обмана россиян

Мошенники разработали новую схему для обмана россиян: они предлагают жертве провести вечер за совместным просмотром фильма на специальной интернет-платформе и... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T05:47+0300

2025-07-01T05:47+0300

2025-07-01T05:47+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мошенники разработали новую схему для обмана россиян: они предлагают жертве провести вечер за совместным просмотром фильма на специальной интернет-платформе и присылают для подключения поддельную ссылку, по которой требуется оплатить подписку, рассказали РИА Новости в компании F6. "Злоумышленники предлагают провести вечер за совместным просмотром фильма на специальной интернет-платформе и присылают для подключения ссылку, по которой требуется оплатить подписку. Используя эту схему, одна из скам-групп с начала 2025 года обманула более 40 российских пользователей, у них похитили 343 тысячи рублей", - сообщили в компании. Отмечается, что в основе нового обмана популярная у злоумышленников схема "Антикино". Так, первый этап мошеннической схемы не изменился: аферист под видом привлекательной девушки из Москвы, Санкт-Петербурга или из любого другого крупного российского города размещает анкету в соцсетях, на сайте знакомств или в специальном Telegram-боте. Иногда для этого используют взломанные аккаунты реальных пользователей. Нередко мошенники заимствуют фото настоящих девушек из соцсетей, избегая откровенных снимков и фейковых картинок. Число подписчиков девушки, чье фото используют злоумышленники, обычно меньше 1 тысячи, то есть ее внешность не должна быть слишком узнаваемой. А чтобы избежать бана за использование чужих фотографий, аферисты обрабатывают изображения с помощью фоторедакторов и нейросетей. При знакомстве с потенциальной жертвой, продолжают эксперты F6, мошенник переводит переписку в личные сообщения в Telegram. Он пишет жертве, что перед первым свиданием стоит узнать друг друга получше на расстоянии, а именно провести вечер за просмотром кино через специальное приложение. Дальнейший сценарий обмана зависит от операционной системы на устройстве жертвы. Так, пользователи iPhone при переходе на ссылке открывают страницу фишингового сайта rave-film[.]com с предложением выбрать тип операционной системы устройства, а затем попадают на страницу с предложением фильмов. Для оплаты подписки пользователю предлагают ввести данные банковской карты. В момент оплаты на фишинговом сайте злоумышленники получают эту информацию и пытаются сразу же использовать ее, чтобы вывести деньги со счета. Пользователи Android-устройств при переходе по фишинговой ссылке и выборе операционной системы попадают в фейковый магазин приложений, внешне похожий на Google Play, в котором под видом легитимного приложения предлагается скачать для установки APK-файл. После того, как приложение предложит оплатить подписку, а жертва введет данные банковской карты, злоумышленники сразу получают возможность вывести деньги со счета пользователя.

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технологии, финансы, общество , москва, санкт-петербург, telegram