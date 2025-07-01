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Москалькова призвала мировое сообщество к осуждению киевского режима

Москалькова призвала мировое сообщество к осуждению киевского режима - 01.07.2025, ПРАЙМ

Москалькова призвала мировое сообщество к осуждению киевского режима

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после признания УВКПЧ ООН фактов нарушения Украиной прав людей призвала мировое сообщество принять... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T11:46+0300

2025-07-01T11:46+0300

2025-07-01T11:46+0300

политика

общество

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после признания УВКПЧ ООН фактов нарушения Украиной прав людей призвала мировое сообщество принять меры к осуждению киевского режима. Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в докладе о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года призвало Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными. "Призываем мировое сообщество со всей серьезностью отнестись к представленным в докладе фактам, принять действенные меры к осуждению откровенно террористического по своим методам и расистского, по сути, киевского режима", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

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общество , россия, украина, рф, татьяна москалькова, оон