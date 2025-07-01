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Москалькова призвала мировое сообщество к осуждению киевского режима - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Москалькова призвала мировое сообщество к осуждению киевского режима
Москалькова призвала мировое сообщество к осуждению киевского режима - 01.07.2025, ПРАЙМ
Москалькова призвала мировое сообщество к осуждению киевского режима
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после признания УВКПЧ ООН фактов нарушения Украиной прав людей призвала мировое сообщество принять... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:46+0300
2025-07-01T11:46+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после признания УВКПЧ ООН фактов нарушения Украиной прав людей призвала мировое сообщество принять меры к осуждению киевского режима. Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в докладе о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года призвало Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными. "Призываем мировое сообщество со всей серьезностью отнестись к представленным в докладе фактам, принять действенные меры к осуждению откровенно террористического по своим методам и расистского, по сути, киевского режима", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
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общество , россия, украина, рф, татьяна москалькова, оон
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Татьяна Москалькова, ООН
11:46 01.07.2025
 
Москалькова призвала мировое сообщество к осуждению киевского режима

Москалькова призвала мировое сообщество принять меры к осуждению киевского режима

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после признания УВКПЧ ООН фактов нарушения Украиной прав людей призвала мировое сообщество принять меры к осуждению киевского режима.
Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в докладе о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года призвало Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными.
"Призываем мировое сообщество со всей серьезностью отнестись к представленным в докладе фактам, принять действенные меры к осуждению откровенно террористического по своим методам и расистского, по сути, киевского режима", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
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ПолитикаОбществоРОССИЯУКРАИНАРФТатьяна МоскальковаООН
 
 
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