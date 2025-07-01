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Задержанный рейс Egypt Air вылетел из Москвы в Хургаду - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Задержанный рейс Egypt Air вылетел из Москвы в Хургаду
Задержанный рейс Egypt Air вылетел из Москвы в Хургаду - 01.07.2025, ПРАЙМ
Задержанный рейс Egypt Air вылетел из Москвы в Хургаду
Задержанный рейс египетской авиакомпании Egypt Air вылетел из Москвы в Хургаду сегодня в 01.53 мск, общее время задержки составило более 48 часов, следует из... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T02:37+0300
2025-07-01T02:37+0300
бизнес
туризм
россия
москва
хургада
египет
росавиация
аэропорт домодедово
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Задержанный рейс египетской авиакомпании Egypt Air вылетел из Москвы в Хургаду сегодня в 01.53 мск, общее время задержки составило более 48 часов, следует из сообщения Росавиации. Как отмечает ведомство, первоначально самолет с 289 пассажирами должен был вылететь в Египет в 01.15 мск 29 июня. Причина длительной задержки - необходимость устранения технической неисправности самолета и соблюдение режима отдыха экипажа. "Рейс египетской авиакомпании Egypt Air за 29 июня вылетел из московского аэропорта "Домодедово" в Хургаду сегодня, в 01.53 мск", - говорится в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко. Уточняется, что на борту Airbus A330 находятся 242 пассажира.
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бизнес, туризм, россия, москва, хургада, египет, росавиация, аэропорт домодедово
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Хургада, ЕГИПЕТ, Росавиация, аэропорт Домодедово
02:37 01.07.2025
 
Задержанный рейс Egypt Air вылетел из Москвы в Хургаду

Задержанный рейс Egypt Air вылетел из Москвы в Хургаду на 48 часов

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Задержанный рейс египетской авиакомпании Egypt Air вылетел из Москвы в Хургаду сегодня в 01.53 мск, общее время задержки составило более 48 часов, следует из сообщения Росавиации.
Как отмечает ведомство, первоначально самолет с 289 пассажирами должен был вылететь в Египет в 01.15 мск 29 июня. Причина длительной задержки - необходимость устранения технической неисправности самолета и соблюдение режима отдыха экипажа.
"Рейс египетской авиакомпании Egypt Air за 29 июня вылетел из московского аэропорта "Домодедово" в Хургаду сегодня, в 01.53 мск", - говорится в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко.
Уточняется, что на борту Airbus A330 находятся 242 пассажира.
 
БизнесТуризмРОССИЯМОСКВАХургадаЕГИПЕТРосавиацияаэропорт Домодедово
 
 
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