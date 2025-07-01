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В Москве оштрафовали организатора квеста, где девочка провалилась в люк

В Москве оштрафовали организатора квеста, где девочка провалилась в люк - 01.07.2025, ПРАЙМ

В Москве оштрафовали организатора квеста, где девочка провалилась в люк

Суд в Москве приговорил к штрафу организатора квеста "Уэнздей", во время прохождения которого девятилетняя девочка провалилась в незапертый люк и упала с высоты | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T05:38+0300

2025-07-01T05:38+0300

2025-07-01T05:38+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил к штрафу организатора квеста "Уэнздей", во время прохождения которого девятилетняя девочка провалилась в незапертый люк и упала с высоты двух метров, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как сообщали в прокуратуре Москвы весной 2024 года, при прохождении квеста в одном из торговых центров на улице Автозаводская в столице девятилетняя девочка провалилась в нишу незакрытого люка, ребенка госпитализировали. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг было возбуждено в отношении организатора квеста, т.е. генерального директора и руководителя организации, проводившей игры. Как установили следствие и суд, сотрудники квеста "Уэнздей" заранее выявили техническую неисправность механизма запирания напольного люка, о чем рассказали директору, однако тот дал подчиненным указание продолжить оказывать услуги без устранения проблемы, говорится в материалах. В результате девочка, упавшая с двухметровой высоты, получила гематому теменно-затылочной области, ссадины, а также ушиб грудного отдела позвоночника в виде отёка костного мозга в области задних отделов трёх позвонков, что квалифицируется как легкий вред здоровью, подчеркивается в материалах. Директор организации в суде полностью признал вину, заявил о раскаянии, однако уточнил, что сам он в момент инцидента находился за пределами РФ. Суд приговорил мужчину к штрафу в доход государства, а также частично удовлетворил иск родственников девочки, при этом суммы в материалах не приводятся. Как пояснил РИА Новости представитель потерпевшей адвокат Андрей Некрасов, речь идет о незначительных суммах, семья сочла наказание чрезвычайно мягким и несправедливым. "Семья конечно совсем не удовлетворена, хотя не видит смысла обжаловать приговор, при этом речь идет не о деньгах, потому что семья состоятельная. Мы хотели другого исхода, там, по нашему мнению, должна быть квалификация "совершенное группой лиц". Не привлечен к ответственности техник, человек, который по своим обязанностям должен был этим заниматься, не привлечена ведущая квеста, которая отвернулась от участников-детей, не видела что с ними происходит", - рассказал собеседник агентства. Некрасов также указал, что инцидент мог повлечь за собой более тяжкие последствия для здоровья ребенка. "Девочка упала с двухметровой высоты, но она очень легкая, если бы был больший вес, то речь могла бы пойти о переломе позвоночника", - заключил адвокат. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предусмотрено наказание как в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, так и в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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бизнес, общество , россия, москва, рф