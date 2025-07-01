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МВД раскрыло схему с обучением торговле криптовалютами

МВД раскрыло схему с обучением торговле криптовалютами - 01.07.2025, ПРАЙМ

МВД раскрыло схему с обучением торговле криптовалютами

Мошенники используют схему с "обучением торговле криптовалютами", сообщается в Telegram-канале УБК МВД РФ. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T09:36+0300

2025-07-01T09:36+0300

2025-07-01T09:36+0300

мошенничество

финансы

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мвд

операции с криптовалютой

криптокошельки

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мошенники используют схему с "обучением торговле криптовалютами", сообщается в Telegram-канале УБК МВД РФ. "Данная схема, фиксируемая в деятельности иностранных колл-центров, представляет собой замаскированное под обучение торговле криптовалютами мошенничество. Цель: оценка уровня финансовой грамотности потенциальной жертвы (в терминологии мошенников — "мамонта") и установление отношений доверия", - говорится в сообщении. Отмечается, что мошенник устанавливает доверительные отношения, представляясь экспертом в криптовалютной торговле. Далее происходит психологическая обработка - создается дефицит времени и атмосфера дружелюбия для снижения критичности жертвы. В ведомстве уточнили, что мошенники объясняют несуществующие арбитражные операции с использованием фальшивых "нейросетевых ботов". Жертва регистрируется на биржах и вносит средства, веря в обещанную прибыль. Следом мошенники получают доступ к аккаунту и выводят деньги на свои счета.

https://1prime.ru/20250630/moshenniki-859031969.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, мвд, операции с криптовалютой, криптокошельки