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МВД раскрыло схему с обучением торговле криптовалютами - 01.07.2025, ПРАЙМ
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МВД раскрыло схему с обучением торговле криптовалютами
МВД раскрыло схему с обучением торговле криптовалютами - 01.07.2025, ПРАЙМ
МВД раскрыло схему с обучением торговле криптовалютами
Мошенники используют схему с "обучением торговле криптовалютами", сообщается в Telegram-канале УБК МВД РФ. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T09:36+0300
2025-07-01T09:36+0300
мошенничество
финансы
банки
мвд
операции с криптовалютой
криптокошельки
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мошенники используют схему с "обучением торговле криптовалютами", сообщается в Telegram-канале УБК МВД РФ. "Данная схема, фиксируемая в деятельности иностранных колл-центров, представляет собой замаскированное под обучение торговле криптовалютами мошенничество. Цель: оценка уровня финансовой грамотности потенциальной жертвы (в терминологии мошенников — "мамонта") и установление отношений доверия", - говорится в сообщении. Отмечается, что мошенник устанавливает доверительные отношения, представляясь экспертом в криптовалютной торговле. Далее происходит психологическая обработка - создается дефицит времени и атмосфера дружелюбия для снижения критичности жертвы. В ведомстве уточнили, что мошенники объясняют несуществующие арбитражные операции с использованием фальшивых "нейросетевых ботов". Жертва регистрируется на биржах и вносит средства, веря в обещанную прибыль. Следом мошенники получают доступ к аккаунту и выводят деньги на свои счета.
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финансы, банки, мвд, операции с криптовалютой, криптокошельки
Мошенничество, Финансы, Банки, МВД, операции с криптовалютой, криптокошельки
09:36 01.07.2025
 
МВД раскрыло схему с обучением торговле криптовалютами

МВД: мошенники используют схему с обучением торговле криптовалютами

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мошенники используют схему с "обучением торговле криптовалютами", сообщается в Telegram-канале УБК МВД РФ.
"Данная схема, фиксируемая в деятельности иностранных колл-центров, представляет собой замаскированное под обучение торговле криптовалютами мошенничество. Цель: оценка уровня финансовой грамотности потенциальной жертвы (в терминологии мошенников — "мамонта") и установление отношений доверия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мошенник устанавливает доверительные отношения, представляясь экспертом в криптовалютной торговле. Далее происходит психологическая обработка - создается дефицит времени и атмосфера дружелюбия для снижения критичности жертвы.
В ведомстве уточнили, что мошенники объясняют несуществующие арбитражные операции с использованием фальшивых "нейросетевых ботов". Жертва регистрируется на биржах и вносит средства, веря в обещанную прибыль. Следом мошенники получают доступ к аккаунту и выводят деньги на свои счета.
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
МВД предупредило о поддельном аккаунте Красного Креста
Вчера, 15:17
 
МошенничествоФинансыБанкиМВДоперации с криптовалютойкриптокошельки
 
 
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