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В МВД рассказали о самых популярных у мошенников вирусах на телефон

В МВД рассказали о самых популярных у мошенников вирусах на телефон - 01.07.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали о самых популярных у мошенников вирусах на телефон

Мошенники регулярно используют веерные рассылки вредоносного ПО в своих многоэтапных схемах, некоторые из них совершают точечный удар по финансам через обход... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T15:33+0300

2025-07-01T15:33+0300

2025-07-01T15:33+0300

мошенничество

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мошенники регулярно используют веерные рассылки вредоносного ПО в своих многоэтапных схемах, некоторые из них совершают точечный удар по финансам через обход SMS-подтверждений, другие нацелены на долгосрочный контроль путем шантажа, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По информации правоохранителей, мошенники регулярно прибегают к веерным рассылкам вредоносного программного обеспечения и активным применением отдельных видов вредоносных программ в сложных, многоэтапных схемах. "Анализ преступлений показывает, что чаще всего используются три основных типа вредоносного ПО каждый со своей специализацией: Шпионы (CraxsRAT): хотят всё – данные, деньги, доступы, слежку, возможность шантажа. Долгосрочный контроль... NFC-воры (NFCGate): хотят скопировать вашу карту или перенаправить ваш платеж для мгновенного хищения наличных или бесконтактных оплат. Требует физического взаимодействия с картой или банкоматом... Охотники (Mamont): хотят прямой доступ к вашим банкам и магазинам для быстрого вывода денег или совершения дорогих покупок. Точечный удар по финансам через обход SMS-подтверждений", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что CraxsRAT и схожие "цифровые шпионы" - это самые универсальные "трояны". Попав на смартфон, они превращают его в подслушивающее и подсматривающее устройство, полностью контролируемое злоумышленником. Чаще всего маскируются под приложения банков, госуслуг, сервисными программами операторов связи или антивирусами. NFCGate способен на прямое клонирование. Жертву обманом заставляют приложить свою банковскую карту к зараженному смартфону и ввести PIN-код. Вирус считывает и сохраняет цифровой "токен" карты. Этим токеном мошенник потом расплачивается со своего телефона, списывая деньги с карты жертвы. Маскируются под приложения банков (часто малоизвестных или региональных) или операторов сотовой связи, якобы для настройки услуг или оплаты. Mamont специализируются на точечном хищении доступа к банковским приложениям и аккаунтам крупных маркетплейсов. Могут маскироваться под самые разные "полезные" утилиты, сервисные приложения или даже под обновления легальных программ, заключили полицейские.

https://1prime.ru/20250627/moshenniki-858965396.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки, мвд