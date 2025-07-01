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Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка

Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка - 01.07.2025, ПРАЙМ

Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка

Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка на фоне продолжающегося антидемпингового расследования против производимого в ЕС бренди, пишет | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T12:21+0300

2025-07-01T12:21+0300

2025-07-01T12:21+0300

экономика

бизнес

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франция

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ес

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ПЕКИН, 1 июл – ПРАЙМ. Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка на фоне продолжающегося антидемпингового расследования против производимого в ЕС бренди, пишет во вторник газета South China Morning Post. "Пекин протянул оливковую ветвь французским производителям коньяка, пообещав "значительный" возврат налога, если они будут сотрудничать с его антидемпинговым расследованием в отношении бренди из ЕС, продаваемого в Китае", - сообщает издание со ссылкой на осведомленный источник. По словам источника, Китай предложил свои условия сотрудничества в том числе и крупным брендам Hennessy, Martell и Rémy Martin. "Чтобы соответствовать требованиям, производители должны согласиться с требованиями Пекина, установить минимальную цену продажи и воздержаться от демпинговой практики", - заявил газете источник, добавив, что переговоры продолжаются, но возвращаемая сумма должна быть "довольно значительной". Издание напоминает, что расследование КНР в отношении европейского коньяка, в основном производимого во Франции, завершится 5 июля, и, если к тому времени не будет достигнуто соглашение, временные пошлины в размере до 39% могут стать постоянными. Вместе с тем отмечается, что Национальное Межпрофессиональное Бюро Коньяка (BNIC) сообщало о том, что стороны договорились о предварительном соглашении по установлению минимальной импортной цены, которую теперь должны одобрить китайские власти. "Производители с осторожным оптимизмом ожидали, что Пекин одобрит сделку до истечения срока, хотя более широкие торговые споры между Китаем и ЕС — в таких областях, как электромобили — добавили неопределенности", - сказал газете источник в отрасли. На прошлой неделе, отмечает газета, BNIC сообщило, что экспорт французского коньяка в Китай упал почти на 40% с начала года из-за временных пошлин. Источник также завил газете, что в то время, как крупные производители коньяка согласились сотрудничать с расследованием Китая и оплатить юридические сборы, необходимые для получения возврата налогов, большинство мелких производителей этого не сделали. Источник, который сам представляет мелкое производство коньяка, отметил, что его предприятие – одно из немногих малых предприятий, которые согласились платить и сотрудничать. Вся процедура обошлась им в сумму от 15 тысяч евро до 20 тысяч евро судебных издержек, при этом крупные производители коньяка заплатили гораздо больше. "Мы передали всю нашу конфиденциальную информацию, наших клиентов, наши процессы и все прочее, чтобы сотрудничать и получить возврат налогов. Так что в обычных условиях мы должны извлечь из этого выгоду", - заявил источник. Ранее спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Яэль Брон-Пиве заявила, что Париж ожидает урегулирования с Пекином вопроса таможенных пошлин на импортируемый в Китай крепкий алкоголь. В мае глава минфина Франции Эрик Ломбар сообщил, что Париж пока не смог договориться с Китаем об отмене таможенных пошлин на коньяк. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, по его словам, стороны договорились как можно быстрее продвинуться вперед по вопросу коньяка. Антидемпинговое расследование в отношении европейского алкоголя китайские власти запустили 5 января 2024 года. Сроки его завершения неоднократно откладывались из-за "сложности" дела. Помимо расследования, которое должно было продлиться год, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%. Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября 2024 года сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%. Коньячная промышленность, в которой заняты более 72 тысяч человек во Франции, крайне зависима от экспорта, на который приходится 98% продаж на сумму 3,35 миллиарда евро. Основными потребителями французского коньяка являются США (38%) и Китай (25%).

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бизнес, китай, франция, пекин, эммануэль макрон, си цзиньпин, ес, south china morning post, ек