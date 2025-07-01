https://1prime.ru/20250701/nalog-859060339.html
Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка
Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка - 01.07.2025, ПРАЙМ
Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка
Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка на фоне продолжающегося антидемпингового расследования против производимого в ЕС бренди, пишет | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T12:21+0300
2025-07-01T12:21+0300
2025-07-01T12:21+0300
экономика
бизнес
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франция
пекин
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ПЕКИН, 1 июл – ПРАЙМ. Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка на фоне продолжающегося антидемпингового расследования против производимого в ЕС бренди, пишет во вторник газета South China Morning Post. "Пекин протянул оливковую ветвь французским производителям коньяка, пообещав "значительный" возврат налога, если они будут сотрудничать с его антидемпинговым расследованием в отношении бренди из ЕС, продаваемого в Китае", - сообщает издание со ссылкой на осведомленный источник. По словам источника, Китай предложил свои условия сотрудничества в том числе и крупным брендам Hennessy, Martell и Rémy Martin. "Чтобы соответствовать требованиям, производители должны согласиться с требованиями Пекина, установить минимальную цену продажи и воздержаться от демпинговой практики", - заявил газете источник, добавив, что переговоры продолжаются, но возвращаемая сумма должна быть "довольно значительной". Издание напоминает, что расследование КНР в отношении европейского коньяка, в основном производимого во Франции, завершится 5 июля, и, если к тому времени не будет достигнуто соглашение, временные пошлины в размере до 39% могут стать постоянными. Вместе с тем отмечается, что Национальное Межпрофессиональное Бюро Коньяка (BNIC) сообщало о том, что стороны договорились о предварительном соглашении по установлению минимальной импортной цены, которую теперь должны одобрить китайские власти. "Производители с осторожным оптимизмом ожидали, что Пекин одобрит сделку до истечения срока, хотя более широкие торговые споры между Китаем и ЕС — в таких областях, как электромобили — добавили неопределенности", - сказал газете источник в отрасли. На прошлой неделе, отмечает газета, BNIC сообщило, что экспорт французского коньяка в Китай упал почти на 40% с начала года из-за временных пошлин. Источник также завил газете, что в то время, как крупные производители коньяка согласились сотрудничать с расследованием Китая и оплатить юридические сборы, необходимые для получения возврата налогов, большинство мелких производителей этого не сделали. Источник, который сам представляет мелкое производство коньяка, отметил, что его предприятие – одно из немногих малых предприятий, которые согласились платить и сотрудничать. Вся процедура обошлась им в сумму от 15 тысяч евро до 20 тысяч евро судебных издержек, при этом крупные производители коньяка заплатили гораздо больше. "Мы передали всю нашу конфиденциальную информацию, наших клиентов, наши процессы и все прочее, чтобы сотрудничать и получить возврат налогов. Так что в обычных условиях мы должны извлечь из этого выгоду", - заявил источник. Ранее спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Яэль Брон-Пиве заявила, что Париж ожидает урегулирования с Пекином вопроса таможенных пошлин на импортируемый в Китай крепкий алкоголь. В мае глава минфина Франции Эрик Ломбар сообщил, что Париж пока не смог договориться с Китаем об отмене таможенных пошлин на коньяк. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, по его словам, стороны договорились как можно быстрее продвинуться вперед по вопросу коньяка. Антидемпинговое расследование в отношении европейского алкоголя китайские власти запустили 5 января 2024 года. Сроки его завершения неоднократно откладывались из-за "сложности" дела. Помимо расследования, которое должно было продлиться год, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%. Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября 2024 года сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%. Коньячная промышленность, в которой заняты более 72 тысяч человек во Франции, крайне зависима от экспорта, на который приходится 98% продаж на сумму 3,35 миллиарда евро. Основными потребителями французского коньяка являются США (38%) и Китай (25%).
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бизнес, китай, франция, пекин, эммануэль макрон, си цзиньпин, ес, south china morning post, ек
Экономика, Бизнес, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, Пекин, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, ЕС, South China Morning Post, ЕК
Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка
SCMP: Китай предложил вернуть налог французским производителям коньяка
ПЕКИН, 1 июл – ПРАЙМ. Китай предложил возврат налога французским производителям коньяка на фоне продолжающегося антидемпингового расследования против производимого в ЕС бренди, пишет во вторник газета South China Morning Post.
"Пекин протянул оливковую ветвь французским производителям коньяка, пообещав "значительный" возврат налога, если они будут сотрудничать с его антидемпинговым расследованием в отношении бренди из ЕС, продаваемого в Китае", - сообщает издание со ссылкой на осведомленный источник.
По словам источника, Китай предложил свои условия сотрудничества в том числе и крупным брендам Hennessy, Martell и Rémy Martin.
"Чтобы соответствовать требованиям, производители должны согласиться с требованиями Пекина, установить минимальную цену продажи и воздержаться от демпинговой практики", - заявил газете источник, добавив, что переговоры продолжаются, но возвращаемая сумма должна быть "довольно значительной".
Издание напоминает, что расследование КНР в отношении европейского коньяка, в основном производимого во Франции, завершится 5 июля, и, если к тому времени не будет достигнуто соглашение, временные пошлины в размере до 39% могут стать постоянными.
Вместе с тем отмечается, что Национальное Межпрофессиональное Бюро Коньяка (BNIC) сообщало о том, что стороны договорились о предварительном соглашении по установлению минимальной импортной цены, которую теперь должны одобрить китайские власти.
"Производители с осторожным оптимизмом ожидали, что Пекин одобрит сделку до истечения срока, хотя более широкие торговые споры между Китаем и ЕС — в таких областях, как электромобили — добавили неопределенности", - сказал газете источник в отрасли.
На прошлой неделе, отмечает газета, BNIC сообщило, что экспорт французского коньяка в Китай упал почти на 40% с начала года из-за временных пошлин.
Источник также завил газете, что в то время, как крупные производители коньяка согласились сотрудничать с расследованием Китая и оплатить юридические сборы, необходимые для получения возврата налогов, большинство мелких производителей этого не сделали.
Источник, который сам представляет мелкое производство коньяка, отметил, что его предприятие – одно из немногих малых предприятий, которые согласились платить и сотрудничать. Вся процедура обошлась им в сумму от 15 тысяч евро до 20 тысяч евро судебных издержек, при этом крупные производители коньяка заплатили гораздо больше.
"Мы передали всю нашу конфиденциальную информацию, наших клиентов, наши процессы и все прочее, чтобы сотрудничать и получить возврат налогов. Так что в обычных условиях мы должны извлечь из этого выгоду", - заявил источник.
Ранее спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Яэль Брон-Пиве заявила, что Париж ожидает урегулирования с Пекином вопроса таможенных пошлин на импортируемый в Китай крепкий алкоголь.
В мае глава минфина Франции Эрик Ломбар сообщил, что Париж пока не смог договориться с Китаем об отмене таможенных пошлин на коньяк. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, по его словам, стороны договорились как можно быстрее продвинуться вперед по вопросу коньяка.
Антидемпинговое расследование в отношении европейского алкоголя китайские власти запустили 5 января 2024 года. Сроки его завершения неоднократно откладывались из-за "сложности" дела. Помимо расследования, которое должно было продлиться год, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%.
Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября 2024 года сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%.
Коньячная промышленность, в которой заняты более 72 тысяч человек во Франции, крайне зависима от экспорта, на который приходится 98% продаж на сумму 3,35 миллиарда евро. Основными потребителями французского коньяка являются США (38%) и Китай (25%).
Во Франции договорились о минимальных импортных ценах на коньяк для КНР