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Объем выданных автокредитов в России в январе-мае сократился вдвое - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Объем выданных автокредитов в России в январе-мае сократился вдвое
Объем выданных автокредитов в России в январе-мае сократился вдвое - 01.07.2025, ПРАЙМ
Объем выданных автокредитов в России в январе-мае сократился вдвое
Объем выданных автокредитов в России в январе-мае 2025 года сократился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 457,2 миллиарда... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T14:22+0300
2025-07-01T14:22+0300
экономика
бизнес
финансы
россия
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санкт-петербург
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Объем выданных автокредитов в России в январе-мае 2025 года сократился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 457,2 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "В январе-мае 2025 года было выдано автокредитов на сумму 457,2 миллиарда рублей или на 53,1%… меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2024 года – 975,3 миллиарда рублей)", - сообщается в релизе. Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-мае 2025 года пришелся на Москву (42,5 миллиарда рублей), Московскую область (37,3 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (25,2 миллиарда рублей), Краснодарский край (23,4 миллиарда рублей) и Республику Татарстан (22,5 миллиарда рублей). Среди 15 регионов-лидеров в этом виде розничного кредитования объемы выдач в годовом выражении больше всего сократились в Ростовской области (-58,5%), Москве (-54,9%), Московской области (-54,9%), Санкт-Петербурге (-54,4%) и Челябинской области (-52,6%). "Падение выдачи автокредитов в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в пресс-релизе. Также, по его словам, снижению объемов выдачи автокредитов и ее количественному сокращению способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений для граждан с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны, пояснил Волков.
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бизнес, финансы, россия, москва, московская область, санкт-петербург, алексей волков, нбки
Экономика, Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Алексей Волков, НБКИ
14:22 01.07.2025
 
Объем выданных автокредитов в России в январе-мае сократился вдвое

НБКИ: объем выданных автокредитов в России в январе-мае сократился вдвое

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкВладение автомобилем - недешевое удовольствие
Владение автомобилем - недешевое удовольствие - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Объем выданных автокредитов в России в январе-мае 2025 года сократился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 457,2 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"В январе-мае 2025 года было выдано автокредитов на сумму 457,2 миллиарда рублей или на 53,1%… меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2024 года – 975,3 миллиарда рублей)", - сообщается в релизе.
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-мае 2025 года пришелся на Москву (42,5 миллиарда рублей), Московскую область (37,3 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (25,2 миллиарда рублей), Краснодарский край (23,4 миллиарда рублей) и Республику Татарстан (22,5 миллиарда рублей).
Среди 15 регионов-лидеров в этом виде розничного кредитования объемы выдач в годовом выражении больше всего сократились в Ростовской области (-58,5%), Москве (-54,9%), Московской области (-54,9%), Санкт-Петербурге (-54,4%) и Челябинской области (-52,6%).
"Падение выдачи автокредитов в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Также, по его словам, снижению объемов выдачи автокредитов и ее количественному сокращению способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений для граждан с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны, пояснил Волков.
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