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Equinor вложит $1,3 миллиарда в третью фазу месторождения Johan Sverdrup - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Equinor вложит $1,3 миллиарда в третью фазу месторождения Johan Sverdrup
Equinor вложит $1,3 миллиарда в третью фазу месторождения Johan Sverdrup - 01.07.2025, ПРАЙМ
Equinor вложит $1,3 миллиарда в третью фазу месторождения Johan Sverdrup
Норвежская энергетическая Equinor совместно с партнерами инвестирует 1,3 миллиарда долларов (13 миллиардов норвежских крон) в третью фазу месторождения Johan... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:59+0300
2025-07-01T08:59+0300
энергетика
норвегия
equinor
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor совместно с партнерами инвестирует 1,3 миллиарда долларов (13 миллиардов норвежских крон) в третью фазу месторождения Johan Sverdrup, сообщила компания. "Equinor и ее партнеры инвестируют 13 миллиардов норвежских крон в третью фазу Johan Sverdrup... Новая подводная инфраструктура позволит увеличить добычу на 40-50 миллионов баррелей нефтяного эквивалента", - говорится в релизе компании. Указывается также, что разработка включает два новых подводных комплекса добычи, которые будут соединены с текущей инфраструктурой, начало добычи ожидается в четвертом квартале 2027 года. Johan Sverdrup - крупнейший проект разработки нефтяного месторождения на норвежском континентальном шельфе с 1980-х годов. В качестве оператора месторождения выступает Equinor, в проекте также принимают участие компании Aker BP, Petoro AS и TotalEnergies EP Norge AS. Мощность добычи составляет 755 тысяч баррелей в сутки. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
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норвегия, equinor
Энергетика, НОРВЕГИЯ, Equinor
08:59 01.07.2025
 
Equinor вложит $1,3 миллиарда в третью фазу месторождения Johan Sverdrup

Equinor инвестирует $1,3 миллиарда в третью фазу месторождения Johan Sverdrup

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанк%Добыча нефти
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Борис Бабанов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor совместно с партнерами инвестирует 1,3 миллиарда долларов (13 миллиардов норвежских крон) в третью фазу месторождения Johan Sverdrup, сообщила компания.
"Equinor и ее партнеры инвестируют 13 миллиардов норвежских крон в третью фазу Johan Sverdrup... Новая подводная инфраструктура позволит увеличить добычу на 40-50 миллионов баррелей нефтяного эквивалента", - говорится в релизе компании.
Указывается также, что разработка включает два новых подводных комплекса добычи, которые будут соединены с текущей инфраструктурой, начало добычи ожидается в четвертом квартале 2027 года.
Johan Sverdrup - крупнейший проект разработки нефтяного месторождения на норвежском континентальном шельфе с 1980-х годов. В качестве оператора месторождения выступает Equinor, в проекте также принимают участие компании Aker BP, Petoro AS и TotalEnergies EP Norge AS. Мощность добычи составляет 755 тысяч баррелей в сутки.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
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