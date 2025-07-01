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Япония начнет пробное бурение для разработки редкоземельных металлов - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Япония начнет пробное бурение для разработки редкоземельных металлов
Япония начнет пробное бурение для разработки редкоземельных металлов - 01.07.2025, ПРАЙМ
Япония начнет пробное бурение для разработки редкоземельных металлов
Японское агентство по науке и технологиям в области морских и геологических исследований (JAMSTEC) в январе 2026 года начнет пробное бурение скважин у побережья | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:44+0300
2025-07-01T11:44+0300
япония
технологии
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ТОКИО, 1 июл – ПРАЙМ. Японское агентство по науке и технологиям в области морских и геологических исследований (JAMSTEC) в январе 2026 года начнет пробное бурение скважин у побережья Минамиторисимы с целью добычи редкоземельных металлов, пишет издание "Никкэй". Предполагается, что глубоководное буровое судно "Тикю" будет собирать значительные массы ила, содержащего редкоземельные металлы, с глубины 5500 метров под поверхностью океана. Первоначально разведка редкоземельных металлов у побережья Минамиторисимы была запланирована на 2024 финансовый год, который завершился 31 марта, но из-за задержек в производстве специальных труб, по которым будет добываться ил, сроки были перенесены. Трубы заказывались у британской компании. Предполагается, что пробное бурение займет около трех недель, а на закупку оборудования потрачено около 12 миллиардов иен (83,9 миллиона долларов).
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япония, технологии
ЯПОНИЯ, Технологии
11:44 01.07.2025
 
Япония начнет пробное бурение для разработки редкоземельных металлов

"Никкэй": Япония начнет пробное бурение для разработки редкоземельных металлов

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк%Плавучая самоподъемная буровая установка "Арктическая"
%Плавучая самоподъемная буровая установка Арктическая - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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ТОКИО, 1 июл – ПРАЙМ. Японское агентство по науке и технологиям в области морских и геологических исследований (JAMSTEC) в январе 2026 года начнет пробное бурение скважин у побережья Минамиторисимы с целью добычи редкоземельных металлов, пишет издание "Никкэй".
Предполагается, что глубоководное буровое судно "Тикю" будет собирать значительные массы ила, содержащего редкоземельные металлы, с глубины 5500 метров под поверхностью океана.
Первоначально разведка редкоземельных металлов у побережья Минамиторисимы была запланирована на 2024 финансовый год, который завершился 31 марта, но из-за задержек в производстве специальных труб, по которым будет добываться ил, сроки были перенесены. Трубы заказывались у британской компании.
Предполагается, что пробное бурение займет около трех недель, а на закупку оборудования потрачено около 12 миллиардов иен (83,9 миллиона долларов).
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