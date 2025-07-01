https://1prime.ru/20250701/nikkey-859058288.html
Япония начнет пробное бурение для разработки редкоземельных металлов
Япония начнет пробное бурение для разработки редкоземельных металлов - 01.07.2025, ПРАЙМ
Япония начнет пробное бурение для разработки редкоземельных металлов
Японское агентство по науке и технологиям в области морских и геологических исследований (JAMSTEC) в январе 2026 года начнет пробное бурение скважин у побережья | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T11:44+0300
2025-07-01T11:44+0300
2025-07-01T11:44+0300
япония
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/79281/62/792816226_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_8f8c59ea63d44cc2f09cbd928a5d480c.jpg
ТОКИО, 1 июл – ПРАЙМ. Японское агентство по науке и технологиям в области морских и геологических исследований (JAMSTEC) в январе 2026 года начнет пробное бурение скважин у побережья Минамиторисимы с целью добычи редкоземельных металлов, пишет издание "Никкэй". Предполагается, что глубоководное буровое судно "Тикю" будет собирать значительные массы ила, содержащего редкоземельные металлы, с глубины 5500 метров под поверхностью океана. Первоначально разведка редкоземельных металлов у побережья Минамиторисимы была запланирована на 2024 финансовый год, который завершился 31 марта, но из-за задержек в производстве специальных труб, по которым будет добываться ил, сроки были перенесены. Трубы заказывались у британской компании. Предполагается, что пробное бурение займет около трех недель, а на закупку оборудования потрачено около 12 миллиардов иен (83,9 миллиона долларов).
https://1prime.ru/20250630/zelenskiy-859037407.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79281/62/792816226_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_852a2e39b93c3b2eb26486297b3081ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, технологии
Япония начнет пробное бурение для разработки редкоземельных металлов
"Никкэй": Япония начнет пробное бурение для разработки редкоземельных металлов
ТОКИО, 1 июл – ПРАЙМ. Японское агентство по науке и технологиям в области морских и геологических исследований (JAMSTEC) в январе 2026 года начнет пробное бурение скважин у побережья Минамиторисимы с целью добычи редкоземельных металлов, пишет издание "Никкэй".
Предполагается, что глубоководное буровое судно "Тикю" будет собирать значительные массы ила, содержащего редкоземельные металлы, с глубины 5500 метров под поверхностью океана.
Первоначально разведка редкоземельных металлов у побережья Минамиторисимы была запланирована на 2024 финансовый год, который завершился 31 марта, но из-за задержек в производстве специальных труб, по которым будет добываться ил, сроки были перенесены. Трубы заказывались у британской компании.
Предполагается, что пробное бурение займет около трех недель, а на закупку оборудования потрачено около 12 миллиардов иен (83,9 миллиона долларов).
"Чтобы по-честному". В Японии возмутились новым требованием Зеленского