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ВАРПЭ назвала обвинения России в проблемах с рыбой в Балтике "традицией" ЕС - 01.07.2025, ПРАЙМ
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ВАРПЭ назвала обвинения России в проблемах с рыбой в Балтике "традицией" ЕС
ВАРПЭ назвала обвинения России в проблемах с рыбой в Балтике "традицией" ЕС - 01.07.2025, ПРАЙМ
ВАРПЭ назвала обвинения России в проблемах с рыбой в Балтике "традицией" ЕС
Обвинения России в проблемах с рыболовством в Балтийском море становятся "доброй традицией" стран Балтии, единственная цель подобных заявлений - лоббирование... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:33+0300
2025-07-01T08:33+0300
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балтийское море
балтия
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Обвинения России в проблемах с рыболовством в Балтийском море становятся "доброй традицией" стран Балтии, единственная цель подобных заявлений - лоббирование коммерческих интересов местных рыбаков, которые заинтересованы в снижении поставок российской рыбы на рынок ЕС, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Ранее министр сельского хозяйства Литвы Игнас Хофманас сообщил, что проблема с рыболовством в Балтийском море становится экзистенциальным вопросом для Литвы, по его мнению, во всем виноват безответственный промысел России, который подрывает совместные усилия стран ЕС по восстановлению рыбных запасов. "Подобные заявления становятся "доброй традицией" для представителей стран Балтии... Единственная цель подобных заявлений политиков Балтии - лоббирование коммерческих интересов местных рыбаков, которые заинтересованы в снижении поставок российской рыбы на рынок ЕС", - заявил Зверев. Он напомнил, что в начале июля 2024 года Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле рыбы в Балтийском море во время сезонных запретов. Тогда они тоже призывали Совет и Комиссию ЕС принять меры против России. По его словам, и год назад, и сегодня подобные обвинения "разбиваются о реальность": доказательств того, что российские рыбаки нарушают требования в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов нет и быть не может. "Рыбный промысел в России жестко регулируется, осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства. ННН-промысел (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый - ред.) жестко пресекается, а все уловы контролируются, в том числе через Отраслевую систему мониторинга, куда в режиме реального времени поступают данные о каждой промысловой операции", - заверил он. ВАРПЭ понимает, продолжил он, что давление со стороны ЕС не остановится в ближайшее время, поэтому ориентирует бизнес на разворот поставок на более дружелюбные рынки. Как показало исследование ассоциации, за счет планомерной переориентации поставок в дружественные страны доля ЕС в российском рыбном экспорте снизится с 14,9% в 2023 году до 6,5% в 2030 году. Тогда как доля стран БРИКС и Глобального Юга кратно увеличится.
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россия, балтийское море, балтия, литва, ес, варпэ
РОССИЯ, Балтийское море, Балтия, ЛИТВА, ЕС, ВАРПЭ
08:33 01.07.2025
 
ВАРПЭ назвала обвинения России в проблемах с рыбой в Балтике "традицией" ЕС

ВАРПЭ: обвинения РФ в проблемах с рыбой в Балтике стали "доброй традицией" ЕС

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Обвинения России в проблемах с рыболовством в Балтийском море становятся "доброй традицией" стран Балтии, единственная цель подобных заявлений - лоббирование коммерческих интересов местных рыбаков, которые заинтересованы в снижении поставок российской рыбы на рынок ЕС, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Ранее министр сельского хозяйства Литвы Игнас Хофманас сообщил, что проблема с рыболовством в Балтийском море становится экзистенциальным вопросом для Литвы, по его мнению, во всем виноват безответственный промысел России, который подрывает совместные усилия стран ЕС по восстановлению рыбных запасов.
"Подобные заявления становятся "доброй традицией" для представителей стран Балтии... Единственная цель подобных заявлений политиков Балтии - лоббирование коммерческих интересов местных рыбаков, которые заинтересованы в снижении поставок российской рыбы на рынок ЕС", - заявил Зверев.
Он напомнил, что в начале июля 2024 года Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле рыбы в Балтийском море во время сезонных запретов. Тогда они тоже призывали Совет и Комиссию ЕС принять меры против России. По его словам, и год назад, и сегодня подобные обвинения "разбиваются о реальность": доказательств того, что российские рыбаки нарушают требования в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов нет и быть не может.
"Рыбный промысел в России жестко регулируется, осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства. ННН-промысел (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый - ред.) жестко пресекается, а все уловы контролируются, в том числе через Отраслевую систему мониторинга, куда в режиме реального времени поступают данные о каждой промысловой операции", - заверил он.
ВАРПЭ понимает, продолжил он, что давление со стороны ЕС не остановится в ближайшее время, поэтому ориентирует бизнес на разворот поставок на более дружелюбные рынки. Как показало исследование ассоциации, за счет планомерной переориентации поставок в дружественные страны доля ЕС в российском рыбном экспорте снизится с 14,9% в 2023 году до 6,5% в 2030 году. Тогда как доля стран БРИКС и Глобального Юга кратно увеличится.
%Креветки - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
ВАРПЭ оценила долю импорта морепродуктов из недружественных стран
6 апреля, 10:07
 
РОССИЯБалтийское мореБалтияЛИТВАЕСВАРПЭ
 
 
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