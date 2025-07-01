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Защита Тимура Иванова обжалует приговор

Защита Тимура Иванова обжалует приговор - 01.07.2025, ПРАЙМ

Защита Тимура Иванова обжалует приговор

Защита экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова обжалует приговор, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T18:27+0300

2025-07-01T18:27+0300

2025-07-01T18:27+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Защита экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова обжалует приговор, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. Мосгорсуд во вторник приговорил Иванова к 13 годам колонии по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград. Второй фигурант Антон Филатов получил 12,5 года со штрафом в 25 миллионов рублей. Их судили по статьям о растрате и легализации средств. "Да, конечно, обжалуем", - сказал Мусаев. Мусаев также заявил, что в случае с паромами "никаких хищений не было". "Простой вопрос, какое отношение имеет к этому Иванов, это хищение совершено людьми, имеющими непосредственное отношение к банку", - сказал он. По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, как выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Иванов и Филатов вину не признали.

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общество , рф, тимур иванов, мосгорсуд, ск рф